(Pocket-lint) - Le présentateur de télévision et naturaliste, Steve Backshall, a récemment travaillé avec le WWF et Sky Ocean Rescue sur le projet Ocean Hero, sensibilisant au changement climatique et à la pollution des mers du Royaume-Uni.

Il a remis une pétition signée par plus de 250 000 Britanniques à la ministre britannique du DEFRA, Rebecca Pow, pour les exhorter à sengager dans des programmes de récupération des océans. Cest à ce moment-là que Pocket-lint la rencontré pour discuter du changement climatique pour le podcast Pocket-lint . Nous voulions connaître ses réflexions sur la question de savoir si la technologie pouvait être un facteur majeur de son renversement.

Cest possible, nous a-t-il dit, mais il ne faut pas sy fier. Nos petits sacrifices personnels et nos choix de mode de vie pourraient aider davantage : « Dans la communauté scientifique, nous sommes très attachés à tout ce qui semble être une excellente solution technologique qui pourrait résoudre instantanément le changement climatique », a-t-il expliqué. "Parce que cette solution simple nexiste pas, il ny a pas de solution miracle.

"Suggérer quil y en a, est très dangereux. Je pense que le président Biden a récemment été critiqué pour avoir suggéré cela, pour avoir suggéré quil pourrait y avoir une solution technologique à lavenir qui faciliterait tout. Eh bien, il ny en a pas. Ce sera un problème difficile à résoudre. Cependant, cela ne veut pas dire que la technologie na pas un rôle énorme à jouer.

Plutôt quune solution à guichet unique, la technologie joue actuellement un rôle plus important en aidant à identifier les problèmes que nous pouvons résoudre par des méthodes naturelles : « Dans une certaine mesure, cest la technologie qui nous permet de déterminer comment nos ressources naturelles peuvent être une partie importante de la solution », a ajouté Backshall.

« Comment protéger les choses que nous avons depuis des millénaires est, à certains égards, plus important que de proposer de nouvelles méthodes technologiques révolutionnaires pour résoudre le problème.

"La science nous a permis de quantifier le changement climatique pour déterminer ce qui se passe."

En toute honnêteté, Backshall est un technophobe avoué - préférant les méthodes traditionnelles pour suivre et tracer les mouvements des animaux et autres. Cependant, il nous a également expliqué comment la réalisation de documentaires sur la nature a été grandement améliorée grâce à linnovation technologique. Il utilisera des jumelles simples et des techniques de suivi lors dune prochaine expédition pour cartographier la population de léopards des neiges en danger critique dextinction. Cependant, ses collègues seront plus chargés de technologie : « Mon côté des choses, je vais chercher des excréments et des éraflures, et utiliser mes jumelles pour scruter les pentes à la recherche de signes de léopard des neiges de la même manière que je le fais depuis les 20 dernières années", a-t-il révélé. "Mes collègues vont piloter des drones avec des caméras thermiques et utiliser des caméras starlight et des caméras thermiques avec des objectifs de 1 000 mm.

"Ils utiliseront le code-barres ADN pour séquencer les animaux individuels de leur excrément. Et, à partir des 60 ou 70 pièges photographiques à distance que nous installerons dans les montagnes, ils identifieront les animaux individuels à partir de leurs motifs ponctuels, qui sont aussi individuelles pour eux que les empreintes digitales le sont pour nous.

"Donc, la technologie, dans ce cas, sera tout. Ce sera la différence entre moi, faire les choses de la même manière que les naturalistes lont fait pendant 200 ans et faire les choses dune manière technologique beaucoup plus efficace et moderne."

Écrit par Rik Henderson.