Améliorez votre voix grâce à ces remises sur les superbes microphones Shure.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Deux de nos microphones Shure préférés font déjà l'objet d'une réduction avant que les ventes du Black Friday ne commencent sérieusement.

Il faut généralement payer plus cher pour obtenir des microphones Shure, et ce pour une bonne raison.

Le SM7B de Shure est un produit phare et l'un des favoris des musiciens, artistes et autres depuis des années. Il est de qualité studio et offre un son incroyable avec une qualité de diffusion riche, parfaite pour le podcasting, le travail de voix off et la création musicale. Son prix est toutefois élevé et il est rarement proposé à prix réduit. Donc, si vous avez attendu, c'est peut-être le moment de saisir l'occasion.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

squirrel_widget_306298

Il est actuellement proposé à 140 $ de moins que le prix habituel sur Amazon aux États-Unis et à 96 £ de moins sur Amazon UK. Il nécessite cependant une interface XLR comme la Rodecaster Pro 2 ou GoXLR pour fonctionner.

Pendant ce temps, le Shure MV7 USB plug-and-play, plus abordable, est également disponible avec une remise de 25 $ ou 30 £ sur le marché britannique. C'est une excellente option avec un son fantastique et la possibilité d'utiliser des connexions USB ou XLR, ce qui facilite la mise à niveau à l'avenir.

Si vous êtes à la recherche d'un moyen de mettre à niveau votre système audio, tournez-vous vers ces bonnes affaires et vous ne serez pas déçu.

Écrit par Adrian Willings.