Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lors du récent événement organisé par AMD pour dévoiler ses GPU Radeon RX 7900, une allusion a été faite à un futur moniteur de jeu Samsung Odyssey Neo G9 doté d'une dalle 8K actualisée.

Il s'agirait du premier moniteur de jeu 8K ultra-large, mais il ne sera pas lancé avant le CES 2023. Il est intéressant de noter qu'il s'agit d'un écran 8K "horizontal uniquement", ce qui ne permet pas de savoir quelle sera la résolution.

Vous n'obtiendrez certainement pas autant de pixels verticaux que sur un écran standard non ultra-large. Vous aurez également besoin d'une carte graphique compatible DisplayPort 2.1 pour en tirer le meilleur parti.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Comme on pouvait s'y attendre, les dernières offres de GPU d'AMD devraient faire l'affaire.

AMD affirme que l'AMD Radeon RX 7900 XTX et le Radeon RX 7900 XT offriront des "performances exceptionnelles" qui incluent non seulement un taux de rafraîchissement élevé en 4K (jusqu'à 480Hz) mais aussi jusqu'à 165Hz en 8K.

Il y a de fortes chances que vous ayez besoin d'utiliser la Super Résolution FidelityFX (FSR) d'AMD pour vous assurer que l'expérience est fluide, mais si notre expérience précédente avec les moniteurs ultra-larges de Samsung est bonne à prendre, elle devrait être glorieuse.

squirrel_widget_5812222

Il est intéressant de noter que l'actuel Samsung Odyssey Neo G9 de 49 pouces, qui a une résolution de 5 120 x 1 440 et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, est vendu à environ 1699 $, 1749 £ ou 1769 €. Avec des spécifications actualisées, nous nous attendons à ce que le modèle 8K soit encore plus cher. Nous devrons attendre le CES de janvier pour en savoir plus.

Écrit par Adrian Willings.