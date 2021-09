SmartThings Find Members vous permet dajouter des amis et de la famille à votre réseau Find

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a confirmé que vous pourrez en ajouter dautres à votre réseau SmartThings Find dans le cadre dun programme appelé SmartThings Find Members.

Cela signifie que Find Members peut ensuite trouver vos appareils, ce qui signifie que vous pouvez partager des appareils comme le Samsung Galaxy SmartTag , ou amener plus de personnes à les rechercher.

Cette décision est parfaitement logique, car vous pouvez mettre le Galaxy SmartTag sur vos clés de voiture, puis dautres membres de votre foyer pourront localiser ces clés - même si elles se trouvent dans votre poche lorsque vous avez quitté la maison avec elles.

Lune des critiques que nous avons faites à SmartThings Find et Galaxy Tag en particulier, cest quil sagit dune solution à une personne, liée à un seul compte.

SmartThings Find Members fournira potentiellement une solution et rendra les appareils traçables de Samsung plus utiles. Bien que cela semble le plus logique pour Galaxy SmartTag, les chiffres semblent intéressants : Samsung dit que vous pourrez inviter 19 autres personnes à devenir membres.

Cest très spécifique et, pour nous, cela ressemble à un nombre élevé de personnes auxquelles vous allez faire confiance pour accéder à votre réseau. Samsung dit également que le groupe de membres pourra suivre jusquà 200 appareils, ce qui nous fait penser que cela na pas commencé la vie en tant que groupe damis et de famille - cela ressemble plus à une solution de gestion déquipe.

Samsung na pas dit quand vous pourrez inviter des membres, mais a partagé que vous verrez deux onglets, un pour vos propres appareils et un pour les appareils des membres. On ignore si tous ces membres doivent également être titulaires dun compte Samsung (comme lexige le service SmartThings Find).

On ne sait pas exactement quand la fonctionnalité arrivera.