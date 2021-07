Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons eu beaucoup de bonnes choses à dire sur le superbe moniteur de jeu Samsung Odyssey G9 et maintenant Samsung rend le successeur encore meilleur avec Mini LED et HDMI 2.1 .

Ce panneau de jeu de niveau passionné est un énorme - un moniteur super ultra-large de 49 pouces avec un double quad haute définition (5 120 × 1 440) et des spécifications insensées.

Ces spécifications incluent un taux de rafraîchissement de 240 Hz, un temps de réponse de 1 ms, un rapport de contraste de 1 000 000 à 1, la prise en charge dAMD FreeSync Premium Pro, la compatibilité Nvidia G-Sync, un taux de rafraîchissement variable et bien plus encore.

Ce qui rend le Samsung Odyssey Neo G9 intéressant, cest lajout dun panneau Mini rétroéclairé par LED. Cette mise à niveau signifie que la nouvelle gamme de la gamme offre désormais 2 000 nits de luminosité.

Il dispose également dune mise à niveau significative des zones de gradation locales du moniteur. La société affirme que ce modèle arbore 2 048 contre seulement 10 sur le modèle précédent.

Tout cela signifie que le Neo G9 pourra afficher des scènes lumineuses avec plus de précision et offrir également des noirs plus convaincants et plus profonds. Pour rendre cet aspect encore plus attrayant, Samsung a également ajouté la prise en charge du HDR 10+ .

En tant quautre corde à larc du moniteur, il dispose également dun système déclairage orienté vers larrière amélioré connu sous le nom de CoreSync qui fera correspondre léclairage avec ce qui est à lécran. Ceci est similaire au fonctionnement des zones de divertissement Philips Hue, mais vous devrez jouer dans une pièce sombre pour lapprécier pleinement.

Samsung a également mis à niveau lOdyssey Neo G9 vers la nouvelle norme HDMI 2.1. Cela signifie que vous aurez suffisamment de bande passante pour prendre en charge le taux de rafraîchissement de 240 Hz. Cest, bien sûr, en supposant que vous ayez une machine de jeu puissante pour lexécuter. Sil y a une chose que nous avons apprise lors du test du modèle précédent, cest que vous avez besoin dune machine puissante pour tirer le meilleur parti de cet écran haute résolution tout en obtenant suffisamment de FPS.

Néanmoins, si tout cela suscite votre intérêt, vous pouvez pré-commander lOdyssey Neo G9 à partir du 29 juillet et les commandes seront expédiées le 9 août. Cela vous coûtera cependant 2 499,99 $.