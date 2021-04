Samsung Galaxy SmartTag + avec localisation AR sera disponible à partir du 16 avril

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a confirmé la disponibilité du Galaxy SmartTag +, la version améliorée de son appareil de localisation. Il sera disponible au Royaume-Uni à partir du 16 avril.

Le Galaxy SmartTag + a été annoncé aux côtés des modèles Galaxy S21 au début de 2021, mais le lancement initial na vu que la disponibilité du SmartTag régulier - que nous avons examiné à lépoque .

Le modèle plus ajoute au suivi de localisation Bluetooth de la version régulière grâce à linclusion de UWB - ultra-large bande.

UWB a récemment trouvé son chemin dans un certain nombre dappareils, permettant une localisation beaucoup plus précise à courte portée. Cela signifie que lorsque vous vous rapprochez de votre appareil, vous pourrez accéder à une vue de réalité augmentée (RA) pour vous guider dans votre appareil.

Actuellement, les modèles basés sur Bluetooth reposent sur la détection de la connexion pour fournir lemplacement général, après quoi vous devrez utiliser le son pour la localiser, en jouant une tonalité qui vous aidera à la trouver.

Lutilisation de UWB pour un tracker fera de Samsung la première entreprise à utiliser cette technologie, mais on sattend à ce que Tile lancera des trackers utilisant une technologie similaire en 2021 et il pourrait également être utilisé pour les AirTags supposés d Apple, sils se lancent un jour. .

Lobstacle à lutilisation de ces technologies auparavant était le manque de téléphones qui les prennent en charge. Samsung a ajouté UWB sur le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy S21 + et cest également sur liPhone et lApple Watch grâce aux puces U dApple, ce qui ouvre le marché à de futurs cas dutilisation.

Lun des inconvénients du Samsung GalaxyTag +, que nous avons identifié dans notre examen du GalaxyTag régulier, est quil ne fonctionne quavec les appareils Samsung. Vous ne pouvez pas lutiliser avec dautres smartphones, car il utilise votre compte Samsung.

Même si le GalaxyTag est intégré à lapplication SmartThings, il ne fonctionne toujours quavec les téléphones Samsung utilisant SmartThings Find.

Pour ceux de lécosystème Samsung, cela ne posera pas de problème: en effet, les fonctionnalités améliorées de ce tracker pourraient en faire une option plus populaire que le SmartTag normal.

Le Samsung Galaxy SmartTag + coûtera 39,99 £ et sera disponible à partir du 16 avril.

Écrit par Chris Hall.