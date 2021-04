Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que le Galaxy SmartTag + de Samsung pourrait sortir dans quelques semaines. Un détaillant américain accepte même les précommandes.

Samsung a annoncé ses trackers dobjets Galaxy SmartTag il y a quelques mois, avec la promesse que le modèle SmartTag +, qui intègre la technologie ultra-large bande (UWB) au lieu de Bluetooth pour un suivi plus précis, sortira plus tard cette année. Maintenant, le détaillant B&H Photo a répertorié une version noire de lappareil en précommande, avec une note mentionnant une date de «disponibilité prévue» du 12 avril.

Gardez à lesprit que Samsung na pas encore annoncé de date de sortie pour le suivi des objets, il est donc possible que B&H puisse changer cette date "attendue" si elle nest pas correcte. Cependant, un tracker darticles Samsung a récemment fait surface via des dépôts de la Federal Communications Commission , ce qui est généralement un signe quun produit pourrait bientôt être lancé. Ajoutez tout cela et cela suggère que le Galaxy SmartTag + est presque là.

Le Galaxy SmartTag + coûtera 40 $ lorsquil sera disponible. Deux couleurs seront proposées, le noir et le bleu, bien que B&H ne répertorie que le noir. Grâce à la technologie UWB, le tracker offre un positionnement et un suivi précis, y compris une carte alimentée par AR pour vous aider à localiser létiquette. Selon certaines rumeurs, Apple et Tile travailleraient sur des trackers similaires avec UWB depuis plus dun an.

Écrit par Maggie Tillman.