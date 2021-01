Le nouveau SmartTag de Samsung ne fonctionne quavec les appareils Galaxy, ce qui limite son attrait plus large

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a brièvement mentionné son nouveau Galaxy SmartTag aux côtés des nouveaux modèles Galaxy S21 et Galaxy S21 Ultra chez Galaxy Unpacked, mais il y a un petit détail qui pourrait vous avoir échappé.

Le Samsung Galaxy SmartTag ne fonctionnera quavec les appareils Galaxy, ce qui signifie quil est largement inutile pour le reste de la communauté Android ou pour ceux qui ont liPhone dApple.

Cela pourrait être une surprise, car Samsung a beaucoup poussé SmartThings ces derniers temps. Cest via SmartThings Find que vous pourrez utiliser le SmartTag, en sintégrant à lapplication SmartThings et en apparaissant aux côtés de vos autres appareils domestiques intelligents.

SmartThings est la plate-forme de maison intelligente de Samsung. Il est largement compatible avec les grandes marques du domaine de la maison intelligente, comme les caméras Arlo, Ring ou Philips Hue.

Il est conçu pour avoir un attrait universel, vous donnant un endroit pour construire et contrôler votre maison intelligente, rivalisant avec des services interopérables similaires tels quAlexa ou Apple Home dAmazon, avec des applications sur les appareils Android et Apple.

Je peux donc sembler idiot de ne pas faire jouer votre nouveau tag de suivi dans un système que vous voulez construire. Au lieu de cela, il est limité aux appareils Samsung Galaxy fonctionnant sous Android 8 et supérieur - et Samsung nous dit quil ny a "pas de plans immédiats pour prendre en charge dautres appareils".

Si vous essayez de vous connecter au SmartTag à partir dun téléphone non Galaxy, vous recevrez un avertissement indiquant quil nest pas compatible. Vous pourrez le détecter via Bluetooth, mais vous ne pourrez pas le coupler. Même si vous le configurez avec un téléphone Samsung, puis essayez dy accéder via un autre appareil à laide de lapplication SmartThings, cela ne fonctionne pas.

Le revers de léquation est que Samsung est toujours le plus grand fabricant mondial de smartphones, il y a donc potentiellement de nombreux appareils qui pourraient utiliser SmartTag, et de nombreux utilisateurs qui pourraient également trouver et localiser des appareils perdus. Regardons les choses en face, à peu près tous les cafés ou restaurants auront un téléphone Samsung, mais si vous êtes dans un foyer à téléphones mixtes, seul lutilisateur Samsung serait en mesure de détecter le SmartTag.

Nous soupçonnons quApple adoptera la même approche avec son AirTag supposé . Apple a lhabitude de construire derrière ses propres murs et de ne servir que sa communauté, et le problème évident ici sera quApple utilisera l application Find My que vous obtenez uniquement sur les appareils Apple.

Pour Samsung, la situation est différente, car SmartThings est une plate-forme universelle - mais il y a un détail important. SmartThings Find semble être limité aux téléphones Samsung. Il napparaît pas dans lapplication SmartThings sur les autres appareils - et cest linterface que vous utilisez pour détecter votre SmartTag. Quand il sagit de détecter des appareils, cela est en fait contrôlé par lapplication Find My Mobile de Samsung et cest ici, dans les paramètres, que vous découvrirez loption de «recherche hors ligne», qui est la partie du système que les téléphones Galaxy utiliseront pour détecter les appareils perdus, ce qui explique probablement la limitation.

Bien sûr, il existe une solution à ce problème: obtenir un Tile . Tile propose une gamme dappareils à différents prix et a essentiellement construit et dominé le marché des trackers Bluetooth jusquà présent. Il fonctionne également à la fois Android et iPhone, sans les limitations que dautres marques comme pourraient rencontrer.

