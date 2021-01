Samsung lance Galaxy SmartTag pour faciliter le suivi de lemplacement via SmartThings Find

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé son propre tracker Bluetooth, le Galaxy SmartTag. Il est conçu pour fonctionner avec le service SmartThings Find lancé en octobre 2020 et intégré à lapplication SmartThings.

Ce nest pas la première fois que Samsung a un tracker Bluetooth, car il a précédemment lancé le SmartThings Tracker en 2018.

Le nouveau Galaxy SmartTag signifie que vous pourrez utiliser SmartThings Find pour localiser les appareils qui nont pas leur propre connexion. En attachant le SmartTag, vous serez en mesure de localiser des éléments tels que des clés via lapplication sur votre téléphone.

Le SmartTag peut être localisé via dautres utilisateurs de SmartThings Find, vous pourrez ainsi localiser les appareils même lorsquils ne sont pas en contact avec votre propre téléphone.

Grâce à Galaxy SmartTag + - une version améliorée du tracker - vous pourrez également utiliser UWB - ultra large bande - pour localiser plus facilement les choses, en utilisant la RA. Cela vous donnera un guide visuel pour localiser votre appareil plus précisément. SmartTag + arrivera plus tard en 2021 et UWB est pris en charge sur le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy S21 + .

Tile est actuellement le leader du marché des appareils de suivi Bluetooth, et Apple aurait longtemps lancé son propre appareil.

SmartThings Find fonctionne dans lapplication SmartThings, vous permettant de sélectionner les appareils Galaxy dont vous souhaitez effectuer le suivi. Actuellement, cela inclut des éléments tels que les Galaxy Buds et les téléphones Galaxy, vous permettant douvrir lapplication SmartThings et de localiser ces appareils.

Samsung propose le Galaxy SmartTag comme incitatif de précommande aux côtés des nouveaux appareils Galaxy S21.

Le SmartTag coûtera 29,99 $ et sera disponible à partir du 29 janvier.

Écrit par Chris Hall.