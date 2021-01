Les nouveaux robots de Samsung peuvent ranger vos courses et charger votre lave-vaisselle

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung est allé grand sur la robotique lors de sa conférence de presse CES 2021 . Il y avait le JetBot 90 AI + , un aspirateur robot avec caméra de sécurité domestique qui sera disponible cette année, mais aussi deux autres appareils davenir.

Ces deux derniers appareils ne seront pas disponibles dans un avenir prévisible, mais ils montrent le type dappareils que nous pourrions avoir dans les maisons à lavenir. Cest un peu un départ pour Samsung, bien que, bien sûr, de nombreuses autres entreprises aient fait des démonstrations de robots domestiques et personnels dans le passé. Cependant, compte tenu de leur taille, ils seront réservés aux grandes maisons.

Le Samsung Bot Handy (oui, nom étrange) est le plus intrigant de ceux-ci, avec un bras qui peut saisir des objets. Alors oui, il peut ranger vos courses et charger votre lave-vaisselle. Samsung dit quil sappuie sur lIA pour reconnaître les objets et utilisera la force appropriée pour ramasser les objets. Il peut également nettoyer les espaces en désordre.

Samsung Bot Care est davantage un robot compagnon générique qui peut connaître votre emploi du temps et vous apporter des articles ou vous aider à nettoyer.

Samsung développe également Samsung Bot Retail, un appareil équivalent pour guider les clients dans les magasins de détail.

Écrit par Dan Grabham.