Le dernier concept de Razer est un appui-tête de chaise de jeu avec son surround intégré.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Razer est une fois de plus au CES avec un concept étrange et merveilleux.

Lors du Consumer Electronics Show de 2022, Razer a présenté un concept de bureau de jeu modulaire appelé Project Sophia et, avant cela, nous avons eu le concept d'ordinateur portable multi-écrans.

Le projet Carol est un dispositif conceptuel qui est essentiellement un coussin de tête fantaisiste pour votre siège de jeu qui offre à la fois un son surround en champ proche et une haptique. L'idée est d'offrir aux joueurs un nouveau niveau d'immersion grâce à une réponse audio et tactile directement dans votre siège.

Ce n'est pas la première fois que Razer cherche à rendre l'humble chaise de jeu plus intéressante. En 2021, la société a présenté le projet Brooklyn, une chaise dotée de son propre écran intégré de 60 pouces et d'un retour haptique et tactile. En comparaison, le projet Carol semble être un produit du monde réel beaucoup plus plausible.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

L'objectif de ce dernier concept est d'utiliser une technologie intelligente de son surround en champ proche pour délivrer un son clair avec des effets surround 7.1. Selon Razer, la configuration de l'appuie-tête permet d'obtenir un son surround plus proche, avec un paysage sonore plus enveloppant.

Le son est également complété par la technologie HyperSense de Razer qui convertit également le son du jeu en retour haptique. Vous pouvez donc non seulement entendre ce qui se passe, mais aussi le ressentir. Vous êtes ainsi totalement immergé dans l'action.

Project Carol est conçu pour fonctionner avec tous les fauteuils de jeu, y compris les fauteuils Iskur et Enki de Razer . Il se fixe simplement à votre fauteuil à l'aide de sangles élastiques réglables, puis à votre PC via une connexion sans fil de 2,4 GHz. Selon Razer, l'appui-tête peut fonctionner jusqu'à huit heures avant de devoir être rechargé. Pour en savoir plus, consultez le site officiel ici.

Écrit par Adrian Willings.