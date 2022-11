La souris modulaire MMO de Razer, la Naga Pro, est maintenant encore meilleure.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Razer a révélé une mise à jour de sa gamme Naga qui comprend les Razer Naga V2 Pro et Naga V2 HyperSpeed.

Il s'agit des dernières souris MMO modulaires de la société, dotées de plaques latérales interchangeables qui vous permettent de changer facilement de mode pour différents types de jeux.

Beaucoup de choses ont changé depuis le lancement de la Naga originale en 2009 et maintenant la Razer Naga V2 Pro présente un certain nombre d'améliorations pour plaire à toute une gamme de joueurs.

Les changements incluent une nouvelle molette Razer HyperScroll Pro, un capteur optique Razer Focus Pro 30K, les commutateurs optiques de troisième génération de Razer et une gamme d'options de chargement et de connectivité.

Le Razer Naga V2 Pro dispose de trois plaques interchangeables, ce qui donne la possibilité d'en choisir une avec 12 boutons latéraux, une avec six ou une avec deux. Ces plaques sont conçues pour les jeux MMO, MOBA et FPS. Vous pouvez donc changer de mode lorsque vous changez de jeu et obtenir jusqu'à 22 boutons programmables sur une seule souris.

Capteur optique Focus Pro 30K avec une précision de résolution de 99,8%.

Jusqu'à 750 pouces par seconde (IPS)/70 G d'accélération

Personnalisation avancée de la distance de décollage/atterrissage

Commutateurs de souris optique Razer Gen-3 évalués à 90 millions de clics

Réglage de la sensibilité à la volée (étapes par défaut : 400/800/1600/3200/6400)

Autonomie de la batterie : Environ 150 heures avec la technologie sans fil HyperSpeed, 300 heures avec la technologie BLE.

Pour encore plus de programmabilité et de personnalisation, la molette HyperScroll Pro offre six modes différents avec le mode Standard, le mode Distinct, le mode Ultrafine, le défilement adaptatif et le défilement libre disponibles.

Ces modes offrent différents niveaux de résistance et même un défilement accéléré "permanent". Plus important encore, vous pouvez personnaliser la sensation de la molette de défilement à votre guise, qu'il s'agisse d'un défilement libre, d'un défilement lisse ou d'un retour tactile satisfaisant.

Le Razer Naga V2 Pro offre une connectivité sans fil HyperSpeed, une connexion Bluetooth ou USB-C. Razer revendique jusqu'à 300 heures d'autonomie en Bluetooth. Il y a également les options supplémentaires du Razer Wireless Charging Puck et du Razer Mouse Dock Pro pour rendre la souris encore plus pratique.

La Razer Naga V2 HyperSpeed est le modèle le plus abordable qui est alimenté par des piles AA et peut durer jusqu'à 400 heures.

Ces deux souris sont disponibles à l'achat dès maintenant auprès de Razer.

