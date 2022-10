Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Deux géants du jeu ont tous deux sorti des consoles de jeu portables différentes qui offrent un accès aux capacités de jeu en nuage.

Chacune semble avoir ses propres avantages, la Razer Edge disposant de versions 5G et Wi-Fi. La console portable Logitech G Cloud Gaming est plus abordable mais n'est proposée qu'en version Wi-Fi.

Mais lequel est fait pour vous ? Nous sommes là pour vous aider avec tout ce que vous devez savoir sur chacune de ces consoles.

Combien coûtent les consoles portables ?

La console de jeu Logitech G Cloud est disponible en précommande au prix de 299,99 $ aux États-Unis, mais son prix de vente sera plus élevé lorsqu'elle sera entièrement disponible (329 $).

Quant au Razer Edge, il est disponible en version Wi-Fi et Verizon 5G. Le prix du modèle Verizon n'a pas encore été confirmé, mais aux États-Unis, vous pourrez acheter le modèle Wi-Fi pour 399,99$.

Les ordinateurs de poche de Razer et Logitech ne sont disponibles qu'aux États-Unis pour commencer.

À quels jeux pouvez-vous jouer ?

Ces deux consoles de jeu sont conçues pour fonctionner avec des services de cloud gaming et vous donner accès à des jeux de cette manière.

La Logitech G Cloud Gaming Handheld fonctionne sous Android 11 et dispose d'un mode tablette en quelque sorte. Elle a accès à la boutique Google Play et aux jeux qui s'y trouvent.

Vous êtes censé utiliser cette console pour accéder aux jeux en nuage avec Nvidia GeForce Now et/ou Xbox Cloud Gaming. Ces services vous donnent accès à de nombreux jeux avec une relative facilité, en supposant que vous ayez un abonnement et un Wi-Fi domestique rapide.

Le Logitech G Cloud Gaming Handheld semble toutefois assez flexible puisqu'il fonctionne également avec Steam Link. Ainsi, si vous jouez sur PC, vous pouvez utiliser votre PC de jeu pour diffuser des jeux sur la console lorsque vous êtes à la maison et jouer de cette façon.

De même, le Razer Edge dispose également d'options de clouding gaming avec Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now. Les deux versions sont capables d'accéder à ces jeux en nuage par Wi-Fi ou via le réseau 5G de Verizon - selon le modèle que vous choisissez.

Vous pouvez également utiliser le Razer Edge pour diffuser des jeux en streaming depuis votre PC de jeu en utilisant des éléments comme Steam Link, Moonlight et Parsec. Le Razer Edge utilise l'application Razer Nexus comme tableau de bord pour Android lorsque vous jouez à du contenu local.

La console de jeu Logitech G Cloud : Panneau LCD IPS de 7 pouces, 1920 x 1080 FHD ratio 16:9, 60Hz

Razer Edge : écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution FHD+ de 2400x1080 et un taux de rafraîchissement de 144Hz

Les spécifications des deux consoles de jeu sont assez différentes. Les tailles d'écran sont en grande partie comparables, mais seulement en taille.

Le Razer Edge possède un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution de 2400x1080 FHD+ et un taux de rafraîchissement de 144Hz.

Il est équipé d'un chipset Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform et dispose d'un CPU Kryo octa-core de 3GHz avec un GPU Adreno. La version 5G est optimisée pour le Verizon 5G Ultra Wideband pour des jeux " fiables et à faible décalage ".

La console de Razer est équipée de 8 Go de RAM LPDDR5 et de 128 Go de stockage interne. Vous pouvez également utiliser une carte MicroSD pour obtenir jusqu'à 2 To de stockage supplémentaire.

Une batterie de 5 000 mAh est embarquée et elle pèse soit 264 g à elle seule, soit 401 g avec la manette attachée.

En termes de connectivité, cette console dispose du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2, ainsi que de l'USB Type-C pour la recharge et d'une prise casque de 3,5 mm. Il y a également une caméra frontale de 5MP qui peut capturer des séquences 1080p à 60FPS. Il embarque également des haut-parleurs à 2 voies avec 2 microphones numériques et un son THX Spatial Audio.

Le Logitech G Cloud Gaming Handheld n'est pas tout à fait à la hauteur dans le département des spécifications.

Il utilise un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, un processeur octa-core pouvant atteindre 2,3 GHz, 4 Go de RAM LPDDR4x et 64 Go de stockage interne. Le Snapdragon 720 a été annoncé au début de 2019, tandis que le G3x de l'Edge a été révélé à la fin de 2021. Il utilise également de la RAM DDR4 plutôt que DDR5 et dispose d'un stockage interne plus petit.

Côté écran, cet ordinateur de poche dispose d'un écran LCD IPS de 7 pouces avec une résolution FHD de 1920 x 1080, un ratio 16:9 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Nous l'avons vu en chair et en os et nous avons trouvé qu'il était très bien, avec des couleurs riches et des visuels fluides, mais sur le papier, le Razer Edge gagne sur le plan des spécifications.

Mais sur le papier, le Razer Edge l'emporte sur le plan des spécifications. Il possède une batterie de 6 000 mAh qui offre 12 heures de jeu en nuage. Logitech affirme que cela signifie jusqu'à 12 heures de jeu. Vous ne pouvez cependant l'utiliser qu'à la maison, car il n'y a pas de fonctionnalités cellulaires ici. On ne sait pas combien de temps le Razer Edge durera pendant les sessions de jeu, mais avec une batterie plus petite et une résolution plus élevée, cela pourrait bien être moins.

Commandes

Les deux consoles portables sont dotées d'un écran tactile.

La Razer Edge est dotée du contrôle Razer Kishi V2 Pro avec des boutons à micro-commutateur, des gâchettes analogiques, des macros programmables et l'haptique Razer HyperSense pour démarrer.

Le Logitech G Cloud Gaming Handheld possède des commandes intégrées avec une disposition familière de type Xbox. Elle a un corps fin et une configuration confortable avec un D-pad et des sticks faciles d'accès.

Ses commandes sont intégrées tandis que le Razer Edge semble avoir des commandes amovibles avec la configuration Kishi V2 Pro et il peut être utilisé en mode tablette.

Verdict

À ce stade précoce, il est difficile de dire lequel des deux appareils sera le meilleur achat. Le Razer Edge est plus puissant sur le papier et possède de meilleures spécifications à divers égards qui pourraient le rendre meilleur pour jouer. Si vous voulez jouer en dehors de chez vous, c'est aussi le choix logique si vous achetez la version 5G.

Cela dit, l'ordinateur de poche Logitech est plus abordable et pourrait durer plus longtemps pendant les sessions de jeu.

Écrit par Adrian Willings.