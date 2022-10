Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Razer a révélé un certain nombre de produits différents lors de son événement spécial en ligne RazerCon 2022. La société a présenté un certain nombre de nouveautés, notamment ses propres produits et des partenariats que les joueurs vont adorer.

Si vous avez manqué le spectacle, vous pouvez le revoir ci-dessous et nous résumons également toutes les choses passionnantes que vous avez manquées.

Razer Edge, la première console de jeu 5G au monde

Le point culminant du salon a sans doute été la révélation de la console de jeu de Razer, le Razer Edge.

Il s'agit d'une console portable de cloud gaming qui promet l'accès à des milliers de jeux en toute simplicité via des services comme Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now.

Elle est équipée d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution FHD+ de 2400x1080 et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il existe également deux versions, l'une qui prend en charge la 5G pour que vous puissiez jouer lorsque vous êtes en déplacement et une version Wi-Fi qui fonctionne à la maison (un peu comme le Logitech G Gaming Handheld).

Le Razer Edge est uniquement disponible aux États-Unis pour commencer et la version Wi-Fi coûte 399,99 $.

Écran bleu Razer

Razer a révélé un certain nombre de produits, dont certains destinés spécifiquement aux streamers. Le Razer Blue Screen est un écran pliable de 94 pouces conçu pour permettre aux streamers de créer du contenu visuellement intéressant grâce au chroma keying.

Grâce à sa conception rétractable, il est facile à déployer et à ranger lorsqu'il n'est pas utilisé. Grâce au support dorsal, il est toujours lisse et sans plis.

Razer Kaira Pro HyperSpeed

La gamme de casques de Razer s'est élargie avec le Razer Kaira Pro HyperSpeed, un casque entièrement sous licence conçu pour la PlayStation 5. Il utilise une connexion sans fil ultra-rapide de 2,4 GHz pour vous offrir un son à faible latence et une autonomie de 30 heures.

Il est également doté de haut-parleurs Razer TriForce 50 mm, d'un microphone externe amovible Razer HyperClear cardioïde ENC et d'un système haptique de pointe alimenté par Razer HyperSense.

Razer Hammerhead HyperSpeed

Si vous préférez les intra-auriculaires, les derniers écouteurs Razer Hammerhead HyperSpeed pourraient vous plaire. Il s'agit d'écouteurs multiplateformes dotés d'une fonction d'annulation active du bruit ainsi que de deux microphones à annulation du bruit ambiant (ENC) pour une discussion claire avec vos amis.

Ces écouteurs sont dotés de la technologie Razer Chroma RGB, d'une autonomie de 30 heures et d'un étui de chargement. Ils offrent une connectivité 2,4 GHz et Bluetooth 5.2. Il existe deux versions - l'une certifiée PlayStation et l'autre pour Xbox. Et sera disponible à partir de novembre avec des prix débutant à 149,99 $ US / 179,99 €.

Razer Enki Pro Automobili Lamborghini Edition

La société a également révélé un autre ajout à sa gamme Razer Enki. Il s'agit d'une édition spéciale de la chaise de jeu inspirée de Lamborghini, avec des coutures hexagonales, des matériaux Alcantara de qualité supérieure, un coussin de tête magnétique et une "expérience d'assise équilibrée".

Le Razer Enki Pro Automobili Lamborghini Edition sera disponible en décembre 2022, à partir de 1 299 dollars américains / 1 499 euros.

Plus de couleurs pour les périphériques Razer

Razer a également révélé une toute nouvelle gamme d'éditions Quartz, Mercury et White de ses périphériques. Le Razer Barracuda wireless, le Razer Huntsman V2 TKL, le Razer BlackShark V2 X et le Razer Orochi V2 reçoivent des éditions Quartz.

Vous pouvez également obtenir un Razer Barracuda Mercury Edition, Razer DeathStalker V2 Pro White Edition, Razer DeathStalker V2 Pro TKL White Edition et Razer Basilisk V3 Pro White Edition.

Écrit par Adrian Willings.