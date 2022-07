Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Razer a dévoilé une gamme de nouveaux claviers sous la bannière DeathStalker, dont le fantastique fleuron, le DeathStalker V2 Pro.

La gamme comprend trois claviers à profil bas : le DeathStalker V2, le DeathStalker V2 Pro Tenkeyless et le DeathStalker V2 Pro. Le premier est le modèle filaire le plus abordable, tandis que les autres sont sans fil et soit compacts TKL, soit de taille normale pour répondre à vos préférences personnelles.

Ce qui fait l'intérêt de la gamme DeathStalker V2, c'est la configuration de commutateurs optiques à profil bas et la promesse de performances haut de gamme.

Les deux claviers de taille normale seront disponibles avec un choix de commutateurs linéaires ou à cliquet à profil bas de Razer. Vous pourrez ainsi choisir entre une activation rapide et silencieuse (1,2 mm) avec les commutateurs linéaires et un retour tactile plus important avec les commutateurs cliquables de 1,5 mm. Les deux interrupteurs sont optiques, ce qui signifie qu'ils sont durables et capables de durer jusqu'à 70 millions de clics, tout en offrant une réponse précise.

Pour le TKL, Razer s'en tient à des interrupteurs linéaires. C'est la première fois que des commutateurs optiques sont utilisés sur un clavier sans fil. Les joueurs pourront donc profiter de la rapidité d'actionnement, du délai de rebond zéro et des avantages de la durabilité de ces commutateurs tout en profitant des joies du sans fil.

Razer a également travaillé dur pour trouver un équilibre entre confort et performances. La société affirme que les commutateurs optiques linéaires ont été soigneusement réglés avec des amortisseurs pour offrir une expérience de frappe à la fois silencieuse et satisfaisante. Razer a également dû équiper le DeathStalker V2 Pro d'une batterie puissante pour lui assurer une autonomie de 40 heures (avec un éclairage RVB à 50 %), tout en permettant l'utilisation de capteurs RVB et optiques par touche pour chaque commutateur. Ce n'est pas une mince affaire.

Parmi les autres points forts du DeathStalker V2 Pro, citons une fréquence d'interrogation de 1 000 Hz, la technologie sans fil Hyperspeed de 2,4 GHz, trois connexions Bluetooth 5 et une plaque supérieure en aluminium durable.

Les touches sont gravées au laser et dotées d'un revêtement ultra-durable conçu pour éviter que les huiles des doigts et les mains grasses ne les abîment au fil du temps. Le clavier est également doté d'une molette de volume multifonction et d'un bouton multimédia, de sorte que toutes les commandes sont à portée de main.

Le DeathStalker V2 Pro est disponible à la vente dès maintenant au prix de 249,99 £, 249,99 $ ou 249,99 €. Le DeathStalker V2 Pro Tenkeyless sera disponible à partir du troisième trimestre au prix de 219,99 £, 219,99 $ ou 219,99 €. Et le Razer DeathStalker V2 filaire sera également disponible à ce moment-là au prix de 199,99 £, 199,99 $ ou 199,99 €.

Écrit par Adrian Willings.