(Pocket-lint) - Razer s'est associé à Loupedeck pour proposer le Stream Controller. Rivalisant directement avec le Stream Deck d'Elgato, le Stream Controller peut vous aider à gérer les livestreams et bien plus encore.

Il ressemble beaucoup au Loupedeck Live de Loupedeck, mais il porte le logo de Razer sur sa face avant et le marketing de Razer derrière lui.

Le nouveau contrôleur vous permet de configurer plusieurs espaces de travail, de lancer des applications et même de gérer des appareils domestiques intelligents. Si vous êtes un artiste numérique qui utilise Twitch, vous pourriez avoir différents espaces de travail avec des scènes et des fonctions complètement différentes. Vous pouvez aussi utiliser le Stream Controller pour monter des vidéos ou écouter de la musique. Dotées de 12 touches haptiques à cran d'arrêt, de six cadrans analogiques et de huit boutons physiques, les différentes commandes du Stream Controller sont entièrement personnalisables à l'aide du logiciel Loupedeck sous Windows ou macOS. Les cas d'utilisation sont vraiment nombreux.

Les cadrans sont particulièrement intéressants car ils peuvent vous permettre de régler finement des paramètres comme l'éclairage et le volume et de faire des choses comme le mixage audio ou le gameplay.

Il y a aussi un marché avec des plugins, des profils et des packs d'icônes pour que vous puissiez faire vos propres actions.

Si tout cela vous intéresse, le Razer Stream Controller sera livré cet automne. Il coûte 270 dollars aux États-Unis. Pour référence, le Stream Deck d'Elgato coûte 150 $.

Écrit par Maggie Tillman.