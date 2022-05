Razer a allégé le poids de la Viper V2 Pro.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Razer a dévoilé une version mise à jour et améliorée de sa très populaire souris Viper sous la forme de la Viper V2 Pro ultra-légère.

Cette souris a été conçue pour la scène esports avec un certain nombre d'améliorations, notamment des commutateurs de souris optiques améliorés, un nouveau capteur optique amélioré et un corps qui ne pèse que 58 grammes.

Cela en fait une souris 20 % plus légère que la Razer Viper Ultimate et l'une des souris de jeu sans fil les plus légères du marché. Razer affirme l'avoir améliorée de plusieurs façons, notamment en augmentant l'autonomie de la batterie pour une plus grande longévité lors de vos sessions de jeu.

Sous le capot, le Viper V2 Pro embarque le capteur optique Focus Pro 30K qui a une précision de résolution complète de 99,8 %, mais il est également équipé de l'IA pour aider à améliorer les performances. Cette intelligence artificielle comprend le suivi intelligent, la synchronisation du mouvement et la coupure asymétrique pour des performances optimales en jeu compétitif.

Les utilisateurs peuvent également modifier des éléments tels que la coupure asymétrique et définir des distances de décollage et d'atterrissage adaptées à leur propre style de jeu.

Il y a aussi l'inclusion des commutateurs de souris optiques Gen-3 de Razer qui, selon Razer, n'ont aucun problème de double-clic et de retard de rebond. Ces commutateurs sont également garantis pour 90 millions de clics, la Viper V2 Pro devrait donc résister à l'épreuve du temps.

Tout cela est emballé dans une souris qui est rechargeable via USB-C, a un câble de charge Speedflex et plus encore.

La Viper V2 Pro est disponible dès maintenant au prix de 159,99 €.

Écrit par Adrian Willings.