L'équipement de streaming de Razer est encore meilleur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Razer a dévoilé un certain nombre de produits différents destinés aux streamers et aux créateurs de contenu. Ces ajouts à la gamme incluent le microphone Razer Seiren BT , Razer Audio Mixer et Razer Key Light Chroma .

Chacun de ces appareils est conçu pour élever la qualité de production d'un streamer et améliorer ce qu'il offre à son public. Ces produits sont également destinés à différents types de streamers et de créateurs de contenu.

Le plus intéressant de ces appareils pourrait bien être le Razer Audio Mixer . Il s'agit d'un mélangeur de diffusion et de streaming capable d'alimenter un microphone XLR de haute qualité et de mélanger l'audio d'autres sources pour un son professionnel sur n'importe quel flux.

Il est très comparable au très apprécié GoXLR Mini et donne aux streamers un contrôle puissant sur ce que leur public entend.

Naturellement, il fonctionne avec Razer Synapse 3 et dispose d'un RVB personnalisable, mais il y a beaucoup plus à offrir ici. Y compris l'accès à une gamme d'options de réglage et de réglage audio. Ceux-ci incluent les paramètres de noise gate et de compresseur, l'égalisation de micro personnalisée et la possibilité de choisir quel audio est mélangé dans le mixage de flux qui est transmis au studio OBS ou à un autre logiciel.

Avec une entrée optique, une entrée ligne 3,5 mm et même une prise casque et micro 3,5 mm, cette petite boîte à astuces a beaucoup à offrir.

Ce mélangeur est disponible dès maintenant pour 249,99 £ GBP, 249,99 $ USD et 259,99 €.

Parallèlement au mélangeur audio, Razer a également révélé le Razer Key Light Chroma , qui est, comme vous l'avez peut-être deviné d'après son nom, une solution d'éclairage clé compatible avec Razer Chroma.

Si vous recherchez une solution d'éclairage massif, lumineux et diffus pour améliorer votre configuration de streaming, alors c'est peut-être ce qu'il vous faut. Il s'agit d'un grand panneau lumineux clé qui peut atteindre 2 800 lumens de luminosité, mais qui a également une plage de température de 3 000 à 7 000 K.

Il est livré avec une pince de montage de bureau solide, un poteau réglable et un système de rotule. il peut donc être facilement positionné parfaitement pour votre configuration.

Il est également contrôlable via Razer Synapse sur votre machine ou l'application Razer Streaming sur votre téléphone. De plus, il y a le bonus supplémentaire des modes RVB si vous recherchez une lueur colorée dans votre espace ou un éclairage d'accentuation intéressant.

Le Key Light Chroma est disponible dès maintenant pour 259,99 £ GBP, 299,99 $ USD ou 299,99 € PDSF.

Le microphone Razer Seiren BT , quant à lui, s'adresse à un autre type de streamer - ceux qui préfèrent faire leur création de contenu IRL. Il s'agit d'un microphone Bluetooth conçu pour fonctionner avec toutes les applications de streaming mobiles les plus populaires. Razer dit qu'il vous donnera une capture vocale riche et chaleureuse avec son microphone omnidirectionnel tout en vous aidant à être entendu avec une puissante suppression du bruit.

Ce micro a une conception simple à clipser et est conçu pour être à la fois filaire et sans tracas. Il est livré avec une manche à air et la promesse d'une configuration simple via l'application mobile Razer Streaming qui l'accompagne. Une excellente solution pour les streamers en déplacement.

Ce micro est disponible dès maintenant pour 99,99 £ GBP, 99,99 $ USD ou 109,99 € PDSF.

Écrit par Adrian Willings.