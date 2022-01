La chaise de jeu Enki Pro HyperSense de Razer est livrée avec une haptique intégrée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Razer a révélé un certain nombre de choses lors du CES 2022, notamment des mises à jour de sa gamme Razer Blade et un bureau modulaire sous la forme de Project Sophia .

Maintenant, la société présente également sa dernière chaise de jeu sous la forme d'Enki Pro HyperSense. Une chaise de jeu avancée qui contient des éléments haptiques haute fidélité conçus pour fournir des commentaires réalistes pendant que vous jouez. C'est vrai, maintenant vous pourrez ressentir le retour dans votre postérieur.

Razer a collaboré avec D-BOX pour créer une chaise de jeu pas comme les autres. Un qui non seulement vous donne un retour authentique pendant que vous jouez à vos jeux préférés, mais brille également avec l'éclairage Chroma RGB intégré dans l'appui-tête.

Avec ce qu'elle appelle "la chaise de jeu la plus avancée à ce jour", la société promet de transformer votre expérience de jeu, de visionnage de films et d'écoute de musique avec une haptique de pointe.

Le Razer Enki Pro HyperSense devrait prendre en charge jusqu'à 2 200 jeux en natif, dont F1 2021, Forza Horizon 5 et Assassin's Creed Valhalla. Ainsi, vous pourrez ressentir chaque recoin de la piste et vous immerger également dans l'expérience de jeu. Même lorsque les jeux ne sont pas pris en charge nativement, vous ressentirez toujours le retour grâce à Direct Input Haptics. Ainsi, même les entrées du contrôleur, du clavier et de la souris créeront un retour d'informations.

Cette chaise dispose également de 65 000 variations haptiques avec différents niveaux de rétroaction et de synchronisation en temps réel pour vous assurer que vous ressentez vraiment ce qui se passe quand cela se produit.

Le Razer Enki Pro HyperSense promet d'offrir une nouvelle dimension à votre gameplay. Et représente une mise à niveau intéressante de la gamme de chaises de jeu déjà populaire de la société.