Comment regarder la RazerCon 2021 : quand et où obtenir des aperçus de léquipement Razer

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous pourrez bientôt vous connecter pour regarder la révélation en ligne de Razer de nouvelles passionnantes et de révélations exclusives, y compris de nouveaux produits, logiciels et plus encore.

La célèbre marque mondiale de jeux de style de vie se prépare à montrer toutes sortes de choses via son deuxième événement numérique. La RazerCon de lannée dernière a été un grand succès auprès des fans de Razer, avec plus dun million de personnes à regarder et cette année, la société espère organiser un spectacle encore plus grand.

Razer dit non seulement quil présentera des produits Razer non annoncés, mais quil inclura également des aperçus spéciaux des jeux à venir . Ces jeux proviennent de studios comme Paradox Interactive, 24 Entertainment, Sabre Interactive, Larian Studios, ArtCraft, NEOWIZ et Capcom.

La RazerCon 2021 devrait être diffusée sur les réseaux sociaux de Razer, notamment Twitch , Facebook , YouTube et TikTok .

Le spectacle a lieu le 21 octobre 2021.

Début du pré-spectacle : 8 h 00 HNP, 11 h 00 HE, 16 h 00 BST, 17 h 00 en Europe, minuit JST

Début de la conférence : 10 h 00 HNP, 13 h 00 HNE, 18 h 00 BST, 19 h 00 en Europe, 2 h 00 JST

Le programme complet devrait suivre, mais Razer dit quil sattend à ce que le spectacle continue pendant des heures.

Il y aura un discours principal du PDG et co-fondateur de Razer, Min-Liang Tan. En plus de la révélation de nouvelles catégories révolutionnaires, des révélations de partenaires tels que Norton Gaming, Intel, Seagate Gaming et Microsoft et bien dautres.

Une autre chose intéressante à sortir de lémission est que Razer a déclaré que la diffusion en direct de la RazerCon serait une expérience totalement neutre en carbone. La société affirme avoir réalisé une étude pour déterminer les émissions de carbone qui résulteraient des téléspectateurs se connectant à lévénement. Il a estimé la consommation dénergie de lappareil et la transmission de données via Internet pour prédire la quantité démissions de carbone que la diffusion en direct générera.

Il est ensuite estimé la consommation dénergie et sefforce de compenser toutes les émissions de carbone causées par cela. Ainsi, vous pouvez regarder sans culpabilité.

Comme si cela ne suffisait pas, les fans peuvent également participer à diverses compétitions que Razer organise pour gagner des prix passionnants de Razer et de nos partenaires.

Assurez-vous de vous inscrire à la RazerCon dès maintenant pour ne rien manquer.