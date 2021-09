Razer a fabriqué des dés à coudre tissés pour les joueurs mobiles

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les pouces glissants vous empêchent-ils de gagner votre jeu mobile préféré ? Ensuite, les manchons de jeu de Razer peuvent être la solution dont vous naviez jamais pensé avoir besoin.

Il semble que Razer ait tout fait ces derniers temps, du masque facial Razer Zephyr à sa chaise de jeu sophistiquée . Razer a déjà beaucoup de contrôleurs pour donner lavantage aux joueurs, y compris le contrôleur mobile Razer Kishi , mais maintenant il vous couvre si vous préférez simplement utiliser vos pouces pour démarrer votre jeu.

Les manchons de doigt de jeu de Razer sont fabriqués à partir de fibre dargent haute sensibilité pour vous offrir une meilleure adhérence et un meilleur contrôle pendant que vous jouez. Chaque manche est censée être compatible avec le toucher et tout en aidant à améliorer votre réactivité et à minimiser les frottements.

Si vous avez un peu chaud et que vous êtes dérangé pendant que vous jouez, vous serez heureux dapprendre que les manches sont également absorbant la transpiration et conçues pour garder vos doigts au frais. Un mélange sain délasthanne et de nylon garantit quils sadapteront à tous les doigts sans trop de problèmes.

Naturellement, les manches sont ornées du logo Razer et daccents vert fluo, mais hélas, aucun support Razer Chroma.

Si ces housses flottent sur votre bateau, vous pouvez les récupérer maintenant directement chez Razer pour 9,99 $ ou 9,99 £ au Royaume-Uni .