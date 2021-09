Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Razer a révélé ce quil dit être le contrôleur ultime pour les joueurs Xbox et PC ainsi que des affirmations assez audacieuses. Le Wolverine V2 Chroma, récemment annoncé, aurait les temps dactionnement et de réponse les plus rapides de tous les contrôleurs actuellement disponibles.

Sa conception comprend les commutateurs Mecha-Tactile ultra-réactifs de Razer, six boutons multifonctions, des manettes interchangeables, des déclencheurs de cheveux et, naturellement, Razer Chroma RGB.

Le Razer Wolverine V2 Chroma fait partie dune nouvelle poussée de Razer pour fabriquer des produits qui donnent aux joueurs un avantage concurrentiel. Cela inclut des détails fins jusquà la connexion filaire axée sur la compétition. Razer dit également que les boutons ont été soigneusement réglés pour une plus grande précision pendant le jeu, tout en étant suffisamment durables pour durer jusquà trois millions de clics.

Les joueurs utilisant le Wolverine V2 Chroma pourront personnaliser le contrôleur pour quil corresponde à leur propre style de jeu à laide de lapplication Razer Controller Setup pour Xbox .

Au niveau matériel, vous pouvez également choisir une manette plus courte pour plus de vitesse lorsque vous jouez à des jeux FPS ou une manette plus haute pour plus de précision lorsque vous en avez besoin. Les déclencheurs de cheveux peuvent être activés en appuyant simplement sur un interrupteur et vous pouvez être sûr que vous naurez aucun problème à tenir grâce à la poignée enveloppante.

