(Pocket-lint) - Pour aider les millions de personnes travaillant à domicile et en vidéoconférence au quotidien, Razer lance une nouvelle webcam appelée Kiyo Pro . Il sagit dun appareil photo de 2,1 mégapixels capable de capturer des images 1080p jusquà 60 images par seconde (ou jusquà 30 images par seconde en mode HDR).

Le Kiyo Pro fonctionne avec le logiciel Synapse de Razer, vous permettant dajuster le champ de vision entre 103, 90 et 80 degrés. Les autres caractéristiques comprennent un couvercle de confidentialité et Corning Gorilla Glass 3. La seule chose qui manque, à notre avis, est une lumière annulaire intégrée . Mais Razer donne limpression que le capteur Sony IMX327 de 1 / 2,8 pouces de lappareil photo est bien adapté à un éclairage tamisé. Il sera intéressant de tester cela et de voir si un éclairage supplémentaire est nécessaire.

Le Kiyo Pro coûte 200 $, soit 100 $ de plus que le Kiyo standard. Ce nest pas vraiment bon marché pour une webcam qui ne prend pas en charge une lumière intégrée ou même une capture vidéo 4K et Windows Hello. Cependant, il sagit dun produit Razer, nous pensons donc que ce sera toujours lune des webcams haut de gamme les plus demandées.

Écrit par Maggie Tillman.