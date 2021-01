Razer dit que cest le masque le plus intelligent du monde

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Razer travaille à la création dun masque EPI innovant qui comprend une ventilation active, une stérilisation automatique, un amplificateur vocal intégré et Razer Chroma.

Comme le reste du monde, Razer prend la pandémie au sérieux et travaille à la création dune technologie faciale sérieuse conçue non seulement pour protéger lutilisateur et son entourage, mais aussi pour rendre la vie plus supportable.

Project Hazel, comme on lappelle, est un masque concept qui utilise un système respiratoire de qualité médicale N95 combiné à des ventilateurs actifs et un système de filtration bactérienne pour garder 95% des dangers aériens à distance. Ce système de ventilation promet de fournir un refroidissement actif de lair pour vous garder au frais et au frais sous le masque également.

Sa conception intelligente comprend également un boîtier de chargement sans fil qui intègre un système de stérilisation Ultra Violet. Lidée est que, lorsque vous rentrez chez vous, vous pouvez retirer le masque et le mettre dans le cas où il se rechargera non seulement et sera prêt pour la prochaine fois, mais éliminera également les germes présents sur le masque avant votre prochaine utilisation.

Project Hazel est également intelligent à dautres égards. Il est construit autour dun design transparent destiné à aider à éliminer les problèmes souvent causés par les masques dinteraction sociale. En portant cela, les personnes à qui vous parlez pourront vous voir sourire ou grimacer et lire plus facilement les indices faciaux.

La technologie VoiceAmp de Razer est également incluse et utilise un microphone et un système de haut-parleurs intégrés pour vous aider à être compris lorsque vous portez le masque. Grâce à des tests rigoureux, Razer espère également sassurer que ce masque est aussi confortable que possible pour lutilisateur, tout en maintenant la sécurité de lutilisateur.

Comme vous vous en doutez dun produit Razer, Project Hazel est également compatible RVB, avec des anneaux lumineux Razer Chroma réglables autour des ventilateurs permettant aux utilisateurs dajouter leur propre style personnel.

Bien sûr, ce nest quun concept à ce stade, mais nous aimerions certainement en voir davantage à lavenir.

Écrit par Adrian Willings.