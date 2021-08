Le masque facial RVB de Razer devient réalité en tant que Razer Zephyr

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En janvier 2021, Razer a révélé quil travaillait à la création dun masque EPI innovant comprenant une ventilation active, une stérilisation automatique, un ampli vocal intégré et également Razer Chroma.

Comme le reste du monde, Razer prenait clairement la pandémie au sérieux. La société travaillait à la création dune technologie faciale sérieuse conçue non seulement pour protéger lutilisateur et son entourage, mais aussi pour rendre la vie plus supportable.

Le masque a dabord commencé comme un concept. Celui qui utilisait un système respiratoire de qualité médicale N95 combiné à des ventilateurs actifs et à un système de filtration bactérienne pour éloigner 95 % des dangers aériens. Ce système de ventilation promet de fournir un refroidissement actif par air pour vous garder au frais et au frais également sous le masque.

Maintenant, Razer fait de ce masque une réalité ou du moins se prépare à le faire. Razer Zephyr, comme on lappelle maintenant, est disponible en version bêta pour quelques privilégiés.

Project Hazel est désormais officiellement Razer Zephyr, la dernière évolution de notre purificateur dair portable. Conçu pour être sûr, social et durable, Razer Zephyr est doté de 99% de BFE, dun joint facial en silicone sécurisé et dun revêtement antibuée. Rejoignez notre bêta-test communautaire : https://t.co/mlex2YSMpi pic.twitter.com/yLUj0lO2oJ – R Z Ξ R (@Razer) 6 août 2021

Il ne fait aucun doute que Zephyr est différent de la majorité des masques disponibles actuellement et pas seulement parce quil fait basculer le RVB capable de Razer Chroma.

Il est construit autour dune conception transparente destinée à aider à éliminer les problèmes que les masques dinteraction sociale causent souvent. En le portant, les personnes à qui vous parlez pourront vous voir sourire ou grimacer et lire plus facilement les indices du visage. Vous navez pas non plus à vous soucier de la vapeur, car il a été conçu avec un revêtement anti-buée.

La technologie VoiceAmp de Razer est également incluse et utilise un système de microphone et de haut-parleurs intégrés pour vous aider à être compris lorsque vous portez le masque. Avec des tests rigoureux, Razer espère également sassurer que ce masque est aussi confortable que possible pour lutilisateur, tout en maintenant la sécurité de lutilisateur.

Il nest peut-être quen phase bêta pour le moment, mais cest assez impressionnant de voir Razer continuer à avancer avec ce projet. Nous espérons juste que le lancement complet nest pas trop loin.