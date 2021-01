Ceci est la chaise de jeu concept bonkers de Razer avec un écran dépliable de 60 pouces

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Razer se lance à plein régime dans lespace des chaises de jeu avec Project Brooklyn, une chaise conceptuelle qui promet une immersion de nouvelle génération.

Cette immersion comprend la technologie HyperSense de Razer pour un retour haptique et tactile, un éclairage Razer Chroma et un écran pliable OLED de 60 pouces insensé qui se replie en vue de larrière.

Le projet Brooklyn est construit avec un cadre en fibre de carbone afin de soutenir la base et toute la technologie quelle contient. Razer dit que si le concept se transforme en réalité, il comprendra des connexions pour votre PC, des jeux en nuage, des câbles pour le retour haptique et léclairage Razer Chroma.

Cet éclairage Razer Chroma court sur les côtés de la chaise et de la base, offrant un éclairage synchronisé pour vos jeux ou vos périphériques Razer. Il y a aussi une table pliante qui peut être retirée de laccoudoir et utilisée pour le rangement des collations ou votre souris et clavier.

Lécran est sans aucun doute laspect le plus attrayant du design. Nous avons vu beaucoup de chaises de jeu dingues dans le passé, y compris le fou Acer Predator Thronos . Mais le concept de Razer est moins évident car il ressemble principalement à une chaise standard jusquà ce que vous dépliiez lécran massif. Considérez-le comme une zone de jeu dédiée et immersive qui vous permettra de disparaître dans vos jeux et doublier le monde qui vous entoure.

Ce nest quun concept à ce stade, mais montre le genre de directions que Razer pourrait prendre avec le futur équipement de jeu et cest certainement intéressant.

Écrit par Adrian Willings.