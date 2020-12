Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bien sûr, vos décorations de Noël peuvent être fantaisistes, mais pouvez-vous contrôler vos lumières avec votre téléphone, votre voix ou les synchroniser avec votre équipement de jeu?

Si votre réponse est non, alors nous sommes sur le point dégayer votre vie (même si vous ne fêtez pas Noël).

Les lumières intelligentes ne sont bien sûr pas nouvelles, mais Twinkly est quelque chose de différent. Il sagit dune collection de chaînes de LED de différentes tailles, qui peuvent être contrôlées avec votre smartphone, avec votre voix à laide de Google Assistant ou d Amazon Alexa ou configurées pour se synchroniser avec votre équipement de jeu via la compatibilité Razer Chroma .

Les résultats de tout cela sont impressionnants, amusants et incroyablement personnalisables.

Twinkly est disponible dans toutes les formes et tailles. Avec diverses configurations de LED riches RVB qui peuvent être configurées de différentes manières dans votre maison. Il y a des guirlandes lumineuses, des grappes, des glaçons et même un faux sapin de Noël illuminé avec 500 LED .

Les packs sont également de différentes tailles, vous pouvez donc obtenir jusquà 600 LED pour égayer votre zone dans une seule boîte.

Nous les avons utilisés pour ajouter un éclairage RVB contrôlable par smartphone à notre arbre de Noël, mais vous pouvez également accrocher des LED à un mur ou les envelopper dans lespace de votre zone de jeu pour rendre les choses plus intéressantes.

Avec une boîte de guirlandes lumineuses Twinkly, vous pouvez envelopper votre arbre dans des LED parfaitement contrôlables. Depuis lapplication qui laccompagne (pour Android ou iOS ), il est alors possible de choisir parmi un certain nombre deffets différents.

Ceux-ci incluent larc-en-ciel classique, la canne à sucre, les vagues colorées, les effets de lueur scintillante, les cascades et bien plus encore. Dans la section magasin de lapplication, vous pouvez également parcourir et télécharger gratuitement beaucoup plus deffets déclairage.

Pour nous cependant, la capacité de «peindre» les lumières est la plus intéressante et la plus amusante. Lorsque vous configurez Twinkly, lapplication vous guide à travers la «cartographie» des lumières que vous avez installées. Cela implique essentiellement de scanner votre arbre avec la caméra de votre smartphone sous différents angles. Cela permet de localiser la position des LED - leur hauteur et leur emplacement sur larbre.

Une fois que vous avez fait cela, vous avez une carte visuelle de larborescence dans lapplication (voir limage ci-dessus). Vous pouvez ensuite utiliser une barre de couleur et votre doigt pour décorer votre arbre en éclairant des sections de celui-ci avec de simples coups de doigt ou de pouce. Sélectionnez un tas de couleurs et mélangez-les ensemble ou faites-les briller pour un peu de magie supplémentaire.

Ces lumières Twinkly sont également compatibles avec Google Assistant et Amazon Alexa. Connectez ces applications à Twinkly et vous pouvez ensuite allumer et éteindre les lumières de votre arbre avec votre voix. Vous pouvez également modifier la couleur des lumières "Ok Google, réglez Twinkly au rouge".

Twinkly nest pas seulement pour Noël. Les fans de périphériques Razer apprécieront la connexion avec Razer Chroma , téléchargeront le connecteur Twinkly Chroma et vous pourrez ensuite coupler les lumières avec votre configuration Razer Chroma.

Cela vous donne un contrôle direct de Twinkly dans Razer Synapse. En quelques clics, vous pouvez utiliser des effets rapides pour changer la couleur de la LED, configurer le cycle du spectre, la respiration, laudiomètre ou les couleurs statiques ou vous pouvez plonger dans Chroma Studio pour définir des effets personnalisés.

Twinkly fonctionnera également avec Chroma Visualiser afin que vous puissiez faire réagir les lumières aux sons de votre jeu. Les jeux compatibles Chroma rendent les choses encore plus intéressantes.

En décembre, votre arbre de Noël pourrait briller à merveille avec votre souris et votre clavier Razer, mais tous les deux mois de lannée, vous pouvez simplement lutiliser pour ajouter encore plus de couleur à votre espace de jeu. Et, bien sûr, tout le monde sait que RVB ajoute plus de FPS.

Écrit par Adrian Willings.