Le kit ADN 23andMe est en promotion pendant l'Amazon Prime Day.

(Pocket-lint) - Les kits de test ADN comme 23andMe et AncestryDNA sont devenus extrêmement populaires ces dernières années. Ces kits vous permettent de vous plonger dans votre histoire familiale et votre patrimoine génétique. Si vous avez toujours été curieux, c'est peut-être le moment de tenter votre chance, car une offre spéciale est proposée à l'occasion de l'Amazon Prime Day.

Actuellement, le kit 23andMe Health and Ancestry Service est à moitié prix sur Amazon. Il s'agit toutefois d'une offre à durée limitée, alors si vous avez repoussé l'achat, vous voudrez bien le saisir aujourd'hui avant que l'offre ne prenne fin.

Kit 23andMe Health + Ancestry L'un des kits de test ADN les plus populaires bénéficie d'une réduction de 50 % pour l'Amazon Prime Day. Cette offre semble être valable aussi bien au Royaume-Uni qu'aux États-Unis, alors faites une bonne affaire dès maintenant. Voir l'offre

Comme autre option, il y a aussi une grosse réduction sur le kit AncestryDNA + Traits. Ce kit vous permet de tester et de découvrir plus de 35 de vos traits les plus intéressants. Vous pouvez donc explorer votre patrimoine génétique et bien plus encore pour moins cher pendant ce Prime Day.

Le kit de 23andMe a déjà permis à l'un de nos reporters d'apprendre qu'il avait une prédisposition génétique pour la maladie d'Alzheimer, la maladie cœliaque et la dépression. Armés de ces informations, ils ont pu suivre un médecin spécialisé afin d'en savoir plus et d'être proactifs.

En plus d'avoir un aperçu de leur santé, ils ont appris à connaître la composition de leurs ancêtres (français et russes) et leurs traits génétiques (yeux clairs, entre autres).

Mais ces deux kits sont un moyen relativement peu coûteux d'en savoir plus sur vos antécédents, et pour une courte période, ils sont plus avantageux que jamais.

Écrit par Adrian Willings.