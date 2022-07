Ce sont toutes les offres Kindle pour le Prime Day 2022.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les ventes d'Amazon Prime Day sont en cours et cela donne lieu à une foule d'offres sur une sélection complète d'appareils Amazon, y compris les Kindles.

Le Kindle d'Amazon est extrêmement populaire, un appareil de lecture connecté qui vous offre des semaines de batterie, l'accès à des millions de livres, un excellent éclairage et, dans certains cas, l'étanchéité.

Une gamme complète est disponible, ainsi qu'un ensemble complet de remises pour aller avec.

Pour l'instant, les prix n'ont été réduits qu'au Royaume-Uni, mais nous nous attendons à ce que les États-Unis bénéficient du même genre de remises.

Kindle - économisez 50 Le Kindle d'entrée de gamme offre un écran de 6 pouces, un éclairage frontal et le tout pour un prix très bas. Il n'est plus qu'à 34,99 £. Voir l'offre

Kindle Paperwhite - économisez £45 Le Kindle Paperwhite améliore la qualité avec un écran de 6,8 pouces, un meilleur éclairage et une meilleure température de couleur, ainsi qu'une étanchéité. Il n'est plus qu'à 84,99 £. Voir l'offre

Kindle Paperwhite Signature Edition - économisez £45 Le Paperwhite Signature Edition dépasse le Paperwhite ordinaire en ajoutant une lumière frontale à réglage automatique et un chargement sans fil, ce qui le rend un peu plus haut de gamme. Avec une remise de 25 %, il coûte 134,99 €. Voir l'offre

Kindle Oasis - économisez 70 Il y a une grosse remise sur le meilleur appareil Kindle. L'Oasis est étanche, dispose d'un écran de 7 pouces, du meilleur éclairage et de la meilleure construction. Vous pouvez l'acquérir pour 159,99 €. Voir l'offre

Le Kindle s'est fait une place dans le cœur des amateurs de livres, en donnant accès à de nombreux titres via le Kindle Store et en permettant un accès immédiat. Avec la synchronisation entre les appareils, la possibilité de changer la police et la taille du texte - et même de passer à un texte blanc sur un fond noir, il offre de nombreuses options.

Mais le plus grand avantage est que vous bénéficiez d'une autonomie de plusieurs semaines et d'une expérience de lecture bien supérieure à celle d'une tablette ou d'un téléphone - et c'est pourquoi les Kindles sont si populaires auprès de ceux qui partent en vacances. Vous pouvez emporter tous vos livres, sans le poids ni l'espace.

Il existe quatre modèles différents, ainsi que des éditions pour enfants. Vous devez donc prendre une décision, que nous pouvons vous aider à prendre ici. Vous avez également accès à des livres gratuits via Prime Reading (dans le cadre de votre abonnement Prime), ainsi que la possibilité de vous abonner à Kindle Unlimited qui vous donne accès à beaucoup plus de livres.

Écrit par Chris Hall.