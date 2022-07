Cette offre sur le Kindle Oasis est le rabais le plus important du Prime Day pour les amateurs de livres.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon réduit les prix de tous ses appareils et le Kindle Oasis d'Amazon est l'un des appareils qui a bénéficié d'une forte réduction.

Il s'agit du meilleur Kindle d'Amazon, le meilleur qu'il offre, et cette réduction Prime Day le rend le moins cher qu'il ait jamais été.

Kindle Oasis - économisez 70 Le Kindle Oasis est le modèle haut de gamme d'Amazon, offrant un design haut de gamme, un écran de 7 pouces avec éclairage et température de couleur adaptatifs. Il est maintenant à seulement £159.99. Voir l'offre

Le Kindle Oasis peut sembler cher par rapport aux autres modèles de la gamme, mais il a beaucoup plus à offrir. Il possède le plus grand écran et la meilleure qualité d'affichage, il est mieux éclairé, il est étanche et c'est un appareil plus agréable à utiliser.

Amazon a conçu l'Oasis pour offrir une expérience de lecture haut de gamme et c'est ce que vous obtenez : il est agréable à tenir en main grâce à son corps métallique et ses boutons qui permettent de feuilleter facilement les pages de votre livre.

Vous bénéficiez d'une longue autonomie de la batterie, ainsi que d'options de stockage de 8 ou 32 Go, ce qui vous permet d'emporter des milliers de livres lors de vos voyages. Certains modèles disposent même d'une connexion cellulaire, ce qui vous permet de télécharger de nouveaux titres à tout moment et en tout lieu.

C'est le prix le plus bas que nous ayons vu pour le Kindle Oasis jusqu'à présent.

Écrit par Chris Hall.