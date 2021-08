Porsche sassocie à Storck pour créer la marque de vélos Cyklær

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bien quil y ait eu de nombreuses incursions dans le monde du cyclisme par les constructeurs automobiles, très peu ont été plus quun modèle renommé dune marque de vélo bien connue et un prix augmenté. Et ce sont les bons. Il semble que Porsche cherche à renverser cette tendance et à sétendre dans le monde de la mobilité urbaine avec un modèle bien développé à part entière, avec laide de Storck Bikes.

Il sagit en fait dun projet de Porsche Digital , une branche de la marque automobile qui « [A]vise à trouver et à mettre à léchelle de nouveaux modèles commerciaux numériques ainsi quà optimiser les produits existants ». Un de ces produits est le vélo électrique, et - comme cest un sujet assez brûlant en ce moment - ce nest pas une surprise.

Storck Bikes a une longue histoire dans la fabrication de vélos de route, avec quelques autres entreprises dans le gravier, le triathlon et même les vélos de montagne. Ses vélos électriques sont créés avec Porsche Digital sous le nom de Cyklær Bikes . Ceux-ci intègrent la technologie de Fazua pour le moteur et la batterie, ce qui permet de le garder suffisamment léger pour une utilisation urbaine. Le moteur 250W Fazua Ride est monté au milieu par le boîtier de pédalier, et ce qui le distingue des autres moteurs est le fait quil fait partie de la batterie. Ainsi, lorsque vous retirez la batterie 250Wh, vous retirez le moteur. Cela signifie que vous avez en fait un vélo électrique et un vélo normal en un.

Mais il y a un autre aspect de ces vélos qui est censé numériser toute lexpérience plus que lélectricité dans la batterie. Porsche sest également associé à Greyp Bikes , une marque sœur des voitures Rimac. Maintenant, noubliez pas que Porsche est un actionnaire minoritaire de Rimac (qui a maintenant également acheté Bugatti du groupe VW). Tout est assez interconnecté. De toute façon. Greyp Bikes a créé une gamme de vélos « Entièrement Connectés » qui comprennent des caméras et un plein écran avec toutes les fonctionnalités. Comme vous vous en doutez, les vélos Cyklær en auront aussi.

Avec des caméras à lavant et à larrière, ils maintiennent que vous disposez dun rétroviseur virtuel, car votre téléphone se connecte à SP Connect sur le vélo et est maintenu au niveau de la potence. Cela vous donne une vue de ce qui se passe derrière vous. Il dispose également dune charge par induction pour garder les jus de votre téléphone au maximum. Il y a aussi beaucoup dautres intégrations. Lapplication Cyklær fournit une navigation ainsi quun suivi GPS au cas où quelquun aimerait votre nouveau trajet. Si cest quelque chose comme Greyp Bikes, il enregistrera même le voleur en plein vol.

Trois modèles sont proposés : le E Gravel, le E Gravel avec streetwear (porte-bagages et garde-boue), et le E Urban (également avec streetwear). Les prix commencent à 6999 €.