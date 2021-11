Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le détaillant de bière Beer Hawk propose de superbes offres Black Friday sur une machine PerfectDraft et un fût de 6 litres pour laccompagner - idéal pour commencer votre fête ce Noël.

Le PerfectDraft est fabriqué par Philips et, lorsquil est associé à lun des 40 fûts différents de toutes sortes de marques de bière, il peut verser la pinte parfaite à chaque fois. De plus, il y a plus de 10 pintes de bière blonde, dIPA ou dune autre de vos boissons préférées dans chaque fût.

La machine refroidit la bière à 3 degrés et la garde fraîche jusquà 30 jours. Il est également livré avec un affichage LED vous indiquant la température et la quantité restante à verser.

Il existe un certain nombre doffres sur le site de Beer Hawk, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Machine PerfectDraft et verres pour moins de 200 £ Si vous prévoyez dajouter un fût plus tard ou si vous en voulez un qui nest pas inclus dans un pack de démarrage, cette offre est faite pour vous. Obtenez la machine et deux verres pour le prix incroyable de 249 £ 199 £. Voir l'offre

Bear Hawk also sells more than 40 different kegs for the PerfectDraft and is offering 15 per cent off if you buy three.

If you return a keg, you also get £5 in beer tokens to redeem on a further visit. Check out all the Beer Hawk keg deals here.

