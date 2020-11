Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Black Friday ne serait pas tout à fait la même chose sans lélectronique de soins personnels haut de gamme qui voit ses prix démesurés réduits à des niveaux semi-raisonnables - et le meilleur rasoir électrique de Philips a rejoint la pile.

Bien que les offres dans ce domaine aient tendance à être légèrement répugnantes, il sagit dune excellente économie - la série Philips 9000 est disponible sur Amazon pour seulement 139,99 £ , en baisse par rapport à son prix demandé antérieur de - attendez - 449 £.

Cela vous donne une économie totale de 310 £, et nous ne sommes pas vraiment sûrs que vous ferez beaucoup mieux au cours de la période de vente.

Alors, quest-ce qui rend ce modèle si excessivement cher, pour se retrouver dans la fourchette de prix de niveau intermédiaire pour le Black Friday?

Eh bien, alors que vous vous attendez peut-être à ce quun razer aussi cher vous permette de parcourir différents styles de poils du visage, de vous préparer le petit-déjeuner au lit et peut-être de faire vos déclarations de revenus, cest tout simplement un rasoir magistral.

En fonction de la façon dont vous prenez votre visage au sérieux, cela pourrait être celui quil vous faut. La série 9000 vous offre un ContourDetect à huit directions, permettant aux têtes de suivre les contours et de couper de plus près, avec trois réglages disponibles pour que vous puissiez faire défiler. Un accessoire de coupe de barbe et une pochette de voyage sont également inclus.

Vous devrez agir extrêmement vite si vous voulez cette expérience de rasage époustouflante pour vous-même. Amazon exécute actuellement cet accord jusquà minuit GMT et, comme nous le disons, nous ne sommes pas sûrs quil puisse bénéficier dune réduction plus importante que son actuelle.

Écrit par Conor Allison.