Économisez 210 £ sur une brosse à dents Philips Sonicare grâce à cette offre Prime Day épique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ce ne serait pas une semaine de vente Amazon sans une brosse à dents électrique Philips Sonicare vendue à un prix avantageux. Ce Prime Day, cest au tour de la brosse à dents électrique DiamondClean 9000 dêtre à prix réduit.

Vous pouvez en acheter un maintenant pour 129,99 £, au lieu de 340 £, ce qui vous permet déconomiser 210 £ .

Avec trois réglages dintensité et trois modes de nettoyage différents, le 9000 promet de livrer des dents plus blanches dès le premier jour, vous donnant un sourire hollywoodien en un rien de temps.

Sa tête de brosse blanche premium W3 a été spécialement conçue pour lutter contre les taches, il a été cliniquement prouvé quelle élimine jusquà 100% plus de taches en seulement trois jours et 10 fois plus délimination de la plaque dentaire des endroits difficiles à atteindre.

Une batterie rechargeable intégrée avec une autonomie de deux semaines et un étui de transport fourni en font le compagnon de voyage idéal. Vous obtenez le DiamondClean, le câble de chargement et létui de transport pour votre 129,99 £, avec une tête de brosse de qualité supérieure et dautres têtes compatibles sont disponibles à lachat.

Cette offre ne dure que pendant la période Prime Day, alors nhésitez pas à la conclure.

Écrit par Max Langridge.