(Pocket-lint) - Après une période de boom pour les équipements de fitness au plus fort de la pandémie, Peloton a maintenant considérablement réduit le prix de son vélo dappartement intelligent dorigine, les ventes diminuant à nouveau.

Le vélo dorigine est désormais 20 % moins cher sur de nombreux marchés, dont le Royaume-Uni et les États-Unis. Cela équivaut à 400 £ de réduction au Royaume-Uni et 400 $ aux États-Unis.

Il commence maintenant à 1 395 £ et 1 495 $ respectivement. Tous les abonnements daccès sont facturés séparément.

Le vélo Peloton est livré avec un écran tactile 1080p de 21,5 pouces et un bouton de résistance réglable intégré. Vous pouvez utiliser lécran pour regarder à peu près tout ce que vous voulez sur YouTube, etc., mais il alimente également les nombreux cours dexercices en direct et enregistrés de Peloton.

Vous pouvez donc participer à des entraînements programmés et afficher vos résultats en temps réel afin que linstructeur puisse voir comment vous allez.

"Nous savons que le prix reste un obstacle et nous sommes heureux doffrir notre produit le plus populaire à un prix de tous les jours attractif", a déclaré la société dans une lettre aux actionnaires.

Peloton a récemment repensé et réédité son tapis de course Tread , après un certain nombre daccidents, dont au moins un décès. Le nouveau modèle est maintenant disponible au Royaume-Uni et aux États-Unis.