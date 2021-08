Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peloton espère que vous donnerez une seconde chance à la bande de roulement Peloton.

En mai dernier, Peloton a volontairement rappelé ses produits de tapis roulant, le Peloton Tread et le Peloton Tread+, en raison de rapports faisant état de plusieurs blessures et dau moins un décès. À lépoque, la Commission américaine pour la sécurité des produits de consommation (CPSC) avait déclaré avoir reçu 72 rapports dutilisateurs adultes, denfants, danimaux domestiques ou dobjets « tirés sous larrière du tapis roulant ». Ce chiffre comprenait des rapports de blessures chez les enfants, telles que des abrasions au deuxième et au troisième degré, des fractures et des lacérations.

Vous pouvez en savoir plus sur le rappel ici .

Quoi quil en soit, une version repensée de la bande de roulement Peloton à 2 495 $ devrait être mise en vente aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni à partir du 30 août 2021. La nouvelle bande de roulement sera finalement également lancée en Allemagne pour 2 495 €. Peloton annonce également trois nouveaux instructeurs de course allemands, qui seront disponibles dans le pays.

Au lieu davoir un écran de 32 pouces, cette bande de roulement est moins chère et est livrée avec un écran tactile HD de 23,8 pouces avec des haut-parleurs intégrés. Il a également une empreinte plus petite, atteignant 68 pouces sur 33 pouces de large. Il a également une ceinture plus traditionnelle, plutôt que le design à lattes de la version originale. Alors que le rappel de Tread en mai proposait des réparations pour les unités expédiées plus tôt cette année, le nouveau modèle est bien sûr livré avec tous ces problèmes déjà résolus.

Peloton met également en évidence des fonctionnalités de sécurité, telles que le code daccès Tread Lock nécessaire pour déverrouiller la ceinture avant un entraînement, une clé de sécurité et des boutons faciles à atteindre.