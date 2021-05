Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peloton rappelle volontairement ses produits de tapis roulant, le Peloton Tread et le Peloton Tread +, en raison de rapports faisant état de plusieurs blessures et dau moins un décès. Voici tout ce que vous devez savoir sur le rappel, y compris pourquoi ils sont appelés et comment retourner le vôtre et obtenir un remboursement.

Dans une annonce de rappel pour le Tread + , la Commission américaine de la sécurité des produits de consommation (CPSC) a déclaré avoir reçu 72 rapports dutilisateurs adultes, denfants, danimaux de compagnie ou dobjets "tirés sous larrière du tapis roulant". Ce chiffre comprend 29 rapports de blessures chez des enfants, telles que des écorchures du deuxième et du troisième degré, des fractures et des lacérations. Le CPSC a émis un avertissement au sujet du tapis roulant présentant «de graves risques pour les enfants en cas dabrasion, de fracture et de mort».

Jusquà présent, Peloton avait nié les affirmations du CPSC, qualifiant ses conclusions d «inexactes et trompeuses». Il a également déclaré «quil ny a aucune raison darrêter dutiliser le Tread Plus», si les clients suivent les mesures de sécurité de Peloton. Maintenant, le PDG de Peloton, John Foley, sexcuse: «Peloton a fait une erreur dans notre réponse initiale à la demande de la Commission de la sécurité des produits de consommation de rappeler le Tread +. Nous aurions dû nous engager de manière plus productive avec eux dès le départ ".

Foley a déclaré que Peloton travaillera désormais avec le CPSC sur les nouvelles normes de lindustrie pour la sécurité des tapis de course.

Raison du rappel : les utilisateurs adultes, les enfants, les animaux domestiques et les objets peuvent être tirés en dessous

: les utilisateurs adultes, les enfants, les animaux domestiques et les objets peuvent être tirés en dessous Blessures / décès : Décès dun enfant de six ans; 72 rapports de blessures

Raison du rappel : lécran tactile peut tomber et provoquer des blessures

: lécran tactile peut tomber et provoquer des blessures Nombre de blessures ou de décès : aucune blessure signalée aux États-Unis, mais des blessures mineures ont été signalées au Canada et au Royaume-Uni

Le rappel concerne environ 125 000 unités Peloton Tread + et environ 1 050 unités de la bande de roulement Peloton régulière (ainsi que 5 400 tapis roulants Tread au Canada). Ils sont rappelés pour différentes raisons. Avec le Peloton Tread +, des personnes peuvent être tirées sous le tapis de course. (Gardez à lesprit que le Peloton Tread + a également été impliqué dans la mort dun enfant en mars dernier .) Quant au Peloton Tread, il a un problème où lécran tactile peut tomber et causer des blessures.

Unités rappelées: environ 1050 aux États-Unis et 5400 au Canada

Unités rappelées: environ 125 000

Deux modèles sont inclus dans le rappel. Voici comment savoir si votre tapis de course Peloton particulier est affecté:

Modèle : TR02 (recherchez le numéro imprimé sur lautocollant à lavant du tapis de course)

: TR02 (recherchez le numéro imprimé sur lautocollant à lavant du tapis de course) Numéro de rappel : 21-129

: 21-129 Période de vente : de novembre 2020 à mars 2021

: de novembre 2020 à mars 2021 Coût : 2495 $

Modèle : TR01 (recherchez le numéro imprimé sur lautocollant à lavant du tapis de course)

: TR01 (recherchez le numéro imprimé sur lautocollant à lavant du tapis de course) Numéro de rappel : 21-128

: 21-128 Période de vente : septembre 2018 à avril 2021

: septembre 2018 à avril 2021 Coût : 4295 $

Si vous possédez lun des tapis de course Peloton rappelés, vous pouvez le retourner et obtenir un remboursement (ou vous pouvez le faire réparer, mais seulement sil sagit dune bande de roulement).

Vous pouvez contacter Peloton pour un remboursement complet jusquau 6 novembre 2022. Pour contacter Peloton, appelez le 844-410-0141 (numéro gratuit aux États-Unis) de 9 h 00 à 19 h 00 HE du lundi au vendredi ou de 9 h 00 à 18 h 30 HE le week-end, vous pouvez également contactez Peloton en ligne.

Pour plus dinformations sur le rappel Tread, cliquez ici.

Pour demander un retour ou une réparation de votre Tread, rendez-vous ici.

Les consommateurs qui ne souhaitent pas retourner leur tapis roulant pour un remboursement peuvent attendre une inspection gratuite qui entraînera une réparation. Dans le cadre de la réparation, Peloton fixera lécran tactile au tapis de course pour éviter de futurs incidents. Le CPSC et Peloton fourniront une mise à jour lorsque le processus de réparation sera disponible.

Pour plus dinformations sur le rappel Tread +, cliquez ici.

Pour demander un retour ou une réparation pour votre Tread +, rendez-vous ici.

Les consommateurs qui ne souhaitent pas de remboursement peuvent demander à un représentant Peloton de déplacer leur Tread + dans une pièce où les enfants ou les animaux ne peuvent pas y accéder. Ce service sera disponible gratuitement. Peloton déploie également des améliorations logicielles pour le produit qui verrouillera automatiquement le Tread + après chaque utilisation et empêchera tout accès non autorisé. Cela fonctionne en exigeant un mot de passe à quatre chiffres qui déverrouillera le Tread + pour lutiliser.

Écrit par Maggie Tillman.