Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peloton est probablement mieux connu pour son Peloton Bike original , un vélo d'exercice à domicile doté d'un grand écran sur les haut-parleurs avant et arrière, vous permettant de vous entraîner dans l'un des milliers de cours disponibles via l'abonnement Peloton All-Access.

L'entreprise américaine ne propose cependant pas qu'un seul vélo maintenant. Il existe plusieurs options d'équipement de gym à domicile, ainsi qu'une application distincte que vous pouvez utiliser sur votre mobile ou votre tablette. Ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus sur Peloton ne devraient pas chercher plus loin. Nous avons fait le travail des jambes pour vous (jeu de mots).

Voici tout ce que vous devez savoir sur Peloton.

Équipements Vélo, Vélo+, Bande de roulement, Bande de roulement+

Guide du peloton à venir

Adhésion à accès illimité

Application Peloton Digital

Accessoires peloton

Peloton fabrique des équipements de gym à domicile, dispose d'une application d'exercice et produit des vidéos d'entraînement que les clients peuvent diffuser en direct via les produits Peloton.

Il y a deux vélos d'appartement disponibles - Bike et Bike+ - et il y a aussi deux options de tapis de course (bien que les deux ne soient pas disponibles dans toutes les régions) - Peloton Tread et Peloton Tread+. Il y a aussi le Peloton Guide à venir en 2022 , qui est une caméra connectée à la télévision.

Peloton propose également des accessoires de vélo, qui comprennent des chaussures Peloton, des poids, des écouteurs, un moniteur de fréquence cardiaque et un tapis de vélo. Il y a aussi des bandes de résistance et des vêtements Peloton si vous êtes vraiment passionné.

En plus des équipements et accessoires de gym à domicile, Peloton propose également une application mobile à laquelle vous pouvez vous inscrire même si vous n'avez pas l'équipement de gym Peloton. Vous pouvez en savoir plus sur l'application un peu plus bas.

Écran tactile HD de 21,5 ou 23,8 pouces

Entraînements en direct et à la demande

Abonnement All-Access requis

Les vélos d'appartement d'intérieur Peloton sont un équipement de gym fixe à domicile avec un grand écran tactile attaché. Ils exécutent une version personnalisée d'Android, mais vous ne le reconnaîtriez pas car les écrans ne vous permettront de visualiser que des cours de cyclisme en direct ou à la demande.

Il existe des milliers de sessions vidéo disponibles via l'abonnement Peloton All-Access - plus d'informations à ce sujet ci-dessous - y compris de courts clips pour les personnes ayant des horaires plus limités.

Vous avez le choix entre plusieurs instructeurs de fitness pour les cours, les cours enregistrés et la musique - Peloton propose une bibliothèque musicale solide. Il regorge également de nombreuses autres fonctionnalités sociales, comme la possibilité de rouler virtuellement avec des amis, les cinq autres membres, ainsi que des classements avec des badges de réussite.

Les vélos nécessitent des cales, qui sont vendues séparément. Et leur guidon ne bouge que de haut en bas, pas d'avant en arrière - bien que la selle se déplace d'avant en arrière. L'écran du vélo d'origine est fixé devant le guidon et ne peut pas être utilisé à d'autres fins, telles que regarder des vidéos YouTube ou accéder à des applications Android. L'écran du Bike+ pivote, mais vous ne pourrez toujours pas accéder aux applications Android.

Bike+ a un plus grand écran rotatif

Bike+ a plus de haut-parleurs

Bike+ a un changement de résistance automatique

Comme nous l'avons mentionné, Peloton propose deux vélos d'appartement dans sa gamme : le Peloton Bike et le Bike+.

Les deux vélos ont le même encombrement de 1200 x 600 mm, tous deux sont livrés avec un accès à l'application Peloton et tous deux ont des profils individuels pour un accès domestique. Ils ont également tous les deux la livraison et le montage inclus dans leurs prix et ils ont tous les deux accès à des milliers de classes Peloton.

Les deux vélos ont également des sièges, un guidon et des écrans réglables et ils ont tous les deux les mêmes exigences d'utilisation.

La principale différence est que le Peloton Bike original a un écran tactile HD de 21,5 pouces réglable en hauteur, tandis que le Bike+ a un écran tactile HD rotatif de 23,8 pouces avec 360 degrés de mouvement. L'écran rotatif signifie que vous pouvez tourner l'affichage lorsque vous faites des exercices de musculation, plutôt que des exercices à vélo.

Le Bike+ est également livré avec un son à quatre canaux avec deux tweeters de 3 watts et deux woofers de 10 watts, tandis que le Bike n'offre que deux haut-parleurs de 10 watts. De plus, le Bike+ est doté de l'intégration Apple GymKit - ce qui est excellent selon notre expérience - et d'un bouton de résistance avec suivi automatique, ce qui signifie que le vélo ajuste automatiquement la résistance aux recommandations des instructeurs, tandis que le vélo d'origine vous oblige à le faire manuellement.

En termes de spécifications, le Bike+ a un processeur légèrement plus rapide que le Bike, le double de la RAM et une caméra frontale à résolution légèrement supérieure. Il dispose également de Bluetooth 5.0 au lieu de Bluetooth 4.0 et d'un port USB-C pour charger les appareils plutôt que d'un microport USB.

Écran HD 23,8 pouces ou 32 pouces

Vitesse de 0 à 20 mph

Abonnement All-Access requis

Le Peloton Tread est doté d'une bande de course traditionnelle avec 1 500 mm d'espace de course, tandis que le Peloton Tread + a une bande à lattes absorbant les chocs et un espace de course de 1 700 mm.

Le Tread a un écran tactile HD de 23,8 pouces, comme le Bike+, tandis que le Tread+ a un écran tactile HD plus grand de 32 pouces, et la livraison et l'assemblage sont tous deux inclus dans le prix. Le Peloton Tread et le Tread+ offrent des vitesses comprises entre 0 et 20 mph, avec des incréments de 0,1 mph.

Il existe des boutons de commande réglables, un bouton de saut pour augmenter la vitesse et l'inclinaison de 1 mph et 1%, des profils individuels pour l'accès domestique et ils sont livrés avec l'accès à l'application Peloton, comme le vélo et le vélo +. Vous trouverez également des haut-parleurs, un port pour charger des appareils, une caméra frontale, une prise casque 3,5 mm et Bluetooth.

Les cours - qui font partie de l'abonnement All Access - incluent la vitesse, les courses amusantes, le HIIT et le bootcamp, entre autres. Il existe des cours en direct et à la demande, et il existe une variété de lieux et de paysages parmi lesquels choisir pour que les choses restent différentes. Il existe également un classement en direct pour vous garder motivé, ainsi que des mesures telles que la distance, la vitesse, l'altitude et les calories.

Il existe quelques différences entre le Peloton Tread et le Tread+. La bande de roulement est la moins chère des deux options et est disponible au Royaume-Uni et aux États-Unis, tandis que la bande de roulement + n'est disponible qu'aux États-Unis, mais pas pour le moment en raison de problèmes de sécurité.

Les deux ont le même processeur, la même RAM et le même stockage interne et ils offrent tous les deux les mêmes fonctionnalités, y compris l'accès aux cours en direct et aux cours à la demande, les mesures d'entraînement, les profils individuels pour l'accès à domicile, les programmes d'entraînement et les défis et l'historique d'entraînement.

Le Tread est plus récent que le Tread+, possède un port USB-C pour charger les appareils, Bluetooth 5.0, une caméra frontale de 8 mégapixels, quatre microphones numériques intégrés et des haut-parleurs stéréo orientés vers l'avant avec des woofers orientés vers l'arrière. Il a un écran plus petit que le Tread+ et il n'a pas de mode libre pour pousser seul la ceinture à lattes. Comme mentionné ci-dessus, il a également une ceinture différente du Tread+ et il est légèrement plus petit.

Le Tread+ a un écran plus grand, un mode Free et un espace de course plus grand, ainsi qu'une ceinture absorbant les chocs, mais il offre un port USB standard pour charger les appareils, Bluetooth 4.0 et une caméra frontale de 5 mégapixels. Il dispose également d'une barre de son au lieu de haut-parleurs avant et arrière.

Les autres différences entre le Tread et le Tread+ sont que le Tread a un moteur CC de 3 HP et un réglage de l'écran entre 0 et 50 degrés, tandis que le Tread+ a un moteur CC de 2 HP et un réglage de l'écran entre 0 et 30 degrés. Le Tread a également une inclinaison de 0 à 12,5 %, tandis que le Tread+ offre 0 à 15 %.

La bande de roulement est plus petite et plus légère, mesurant 1727 x 838 x 1575 mm et pesant 131,5 kg. Il a une hauteur de 203 mm. Le Tread+ quant à lui, mesure 1842 x 927 x 1829 mm et pèse 206 kg. Il a une hauteur d'élévation de 292 mm.

12,99 £/12,99 $ par mois

Plus de 10 types d'entraînement

Ne nécessite pas de produits Peloton

Peloton Digital est une application pour les appareils mobiles et certains appareils multimédias en streaming. Il fonctionne avec Apple TV, Fire TV, Roku, Android TV, Chromecast et Apple Airplay .

Il ne nécessite pas de produits Peloton et vous pouvez l'essayer pendant un mois avant de devoir payer un abonnement mensuel. Après la période d'essai de 30 jours, l'application Peloton Digital coûte 12,99 £/mois au Royaume-Uni ou 12,99 $/mois aux États-Unis. Si vous possédez le Peloton Bike, Bike+ ou Tread, l'application Peloton Digital est incluse dans l'abonnement Peloton All-Access, qui est requis pour les produits Peloton.

L'application Peloton Digital propose plus de 10 types d'entraînement, dont la force, les étirements, le bootcamp, le cyclisme, la course en plein air, le yoga et la méditation. Vous pouvez vous entraîner aux côtés des autres, suivre vos progrès avec des métriques et vous mettre au défi et gagner des réalisations.

L'application Peloton Digital est disponible en téléchargement sur l'App Store d'Apple, Google Play Store, Amazon App Store et Roku.

Plusieurs packages sont disponibles pour les produits Peloton, dont certains incluent des accessoires, tels que des chaussures et des poids pour le Bike et le Bike+. Gardez à l'esprit que vous aurez besoin de l'abonnement Peloton All-Access en plus des produits eux-mêmes.

L'abonnement Peloton All-Access coûte 39 £/mois au Royaume-Uni et 39 $/mois aux États-Unis. Il comprend également l'accès à l'application Peloton Digital.

Le vélo Peloton commence à 1750 £ / 1895 $ pour le forfait Bike Basics. Cela comprend le vélo Peloton, la livraison à domicile et une garantie de 12 mois.

Le forfait Bike Essentials est de 1895 £ / 2045 $. Cela comprend le vélo Peloton, la livraison, la garantie, une paire d'écouteurs, une paire de chaussures et un jeu de poids.

Le forfait Bike Works est de 1995 £ / 2145 $. Cela ajoute un moniteur de fréquence cardiaque et un tapis de vélo à l'ensemble Essentials.

Le forfait Bike Family est de 2 195 £/2 345 $. Il s'agit du meilleur package avec le vélo Peloton, la livraison, la garantie, deux paires de chaussures, un jeu de poids de vélo, deux paires d'écouteurs, deux moniteurs de fréquence cardiaque, un tapis de vélo et deux bouteilles d'eau.

Le forfait Peloton Bike + Basics est de 2295 £ / 2495 $. Cela inclut le Peloton Bike+, la livraison à domicile et la garantie.

Le forfait Peloton Bike + Essentials est de 2495 £ / 2695 $. Cela comprend le Peloton Bike+, la livraison à domicile, la garantie, une paire de chaussures, un jeu de poids de vélo et un tapis d'entraînement réversible.

Le forfait Peloton Bike+ Works est de 2595 £/2795 $. Cela ajoute un tapis de vélo et un ensemble de bandes de résistance à l'ensemble Essentials.

Le forfait Peloton Bike+ Family est de 2745 £/2945 $. Cela comprend le Pelton Bike+, la livraison, la garantie, deux paires de chaussures, un ensemble de poids de vélo, un tapis d'entraînement réversible, un tapis de vélo, un ensemble de bandes résistantes, des blocs de yoga, une sangle de yoga et deux bouteilles d'eau.

Le Peloton Tread Basics coûte 2295 £ / 2495 $. Cela inclut la bande de roulement Peloton, la livraison et la garantie.

Le forfait Peloton Tread Essentials est de 2570 £/2 765 $. Cela comprend la bande de roulement Peloton, la livraison, la garantie, un ensemble de bandes de résistance, deux ensembles de poids, un tapis d'entraînement en édition spéciale et un moniteur de fréquence cardiaque.

Le forfait Peloton Tread Works est de 2 670 £ / 2 865 $. Cela ajoute une paire d'écouteurs sans fil et une bouteille d'eau en verre à l'ensemble Essentials.

Le forfait Peloton Tread Family est de 2 870 £ / 3065 $. Il ajoute un autre ensemble de poids, un autre moniteur de fréquence cardiaque, une autre paire d'écouteurs sans fil et une autre bouteille d'eau en verre au package Works.

Gardez à l'esprit que la bande de roulement n'est actuellement pas disponible à l'achat. Nous avons laissé les prix ici pour référence.

Le Peloton Tread+ Basics coûte 4295 $. Cela inclut le Peloton Tread+, la livraison et la garantie.

Le forfait Peloton Tread + Essentials est de 4565 $. Cela comprend le Peloton Tread+, la livraison, la garantie, un jeu de bandes de résistance, deux jeux de poids, un tapis d'entraînement réversible et un moniteur de fréquence cardiaque.

Le forfait Peloton Tread + Works est de 4665 $. Cela ajoute une paire d'écouteurs sans fil et une bouteille d'eau en verre à l'ensemble Essentials.

Le forfait Peloton Tread+ Family est de 4865 $. Il ajoute un autre ensemble de poids, un autre moniteur de fréquence cardiaque, une autre paire d'écouteurs sans fil et une autre bouteille d'eau en verre au package Works.

Gardez à l'esprit que le Tread+ n'est actuellement pas disponible à l'achat. Nous avons laissé les prix ici pour référence.

Bloomberg a affirmé que Peloton travaillait sur un tapis roulant moins cher pour 2020 et un rameur. Bien sûr, 2020 est révolu et aucun rameur n'est encore apparu, mais cela ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas. Nous vous tiendrons au courant si nous entendons autre chose concernant un rameur Peloton.

En attendant, Echelon fabrique un rameur intelligent appelé Echelon Row .

Comme nous l'avons brièvement mentionné, il existe également un produit appelé Peloton Guide qui arrivera au début de 2022.

Vous pouvez utiliser l'application Peloton Digital avec n'importe quel vélo d'appartement ou tapis roulant. Il est livré avec un essai d'un mois, comme nous l'avons mentionné ci-dessus.

Cependant, si vous vous abonnez au service d'abonnement de Peloton via l'application et que vous ne possédez pas le Peloton Bike, Bike+ ou Peloton Tread, gardez à l'esprit que vous n'aurez pas accès au classement et aux statistiques à l'écran comme la cadence, la résistance et d'autres métriques mesurées par l'équipement de Peloton.

Vous pouvez également utiliser des accessoires pour obtenir une expérience plus proche de celle d'un peloton. Achetez-vous un support pour appareil multimédia (comme ce support de tablette) ou un capteur de cadence (comme celui de Wahoo ) ou même une paire de chaussures de cyclisme. Quant aux alternatives aux vélos eux-mêmes, voici quelques options bien notées :