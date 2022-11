Le dernier contrôleur de streaming d'Elgato, le Stream Deck+, possède toutes sortes de fonctionnalités qui plaisent aux streamers.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Elgato a dévoilé un nouveau Steam Deck conçu pour vous donner encore plus de contrôle sur votre flux et votre matériel Elgato.

Le Stream Deck+ est la dernière itération du Stream Deck avec une masse de touches LCD, une bande d'écran tactile dynamique, plusieurs cadrans multifonctions et bien plus encore.

Comme les autres modèles de la gamme, il est doté de gâchettes LCD à action simple ou multiple et de nombreuses possibilités de personnalisation. Mais désormais, le design inclut également des cadrans multifonctions pour affiner vos réglages à la volée et une bande tactile avec des commandes gestuelles et des affichages d'informations.

Stream Deck+ peut être personnalisé de diverses manières, notamment avec vos propres icônes, gifs et autres. Vous pouvez également l'utiliser pour déclencher diverses choses sur votre flux Twitch avec des gifs à l'écran, des effets sonores et plus encore, ainsi que pour contrôler divers produits Elgato comme l'éclairage des touches et les webcams.

Ce Stream Deck vous donne accès à toutes sortes de plugins pour optimiser votre configuration de streaming, notamment des plugins pour Elgato Wave Link, Camera Hub, Control Center, OBS, Twitch, YouTube, Twitter, Discord, Spotify, Philips Hue et bien d'autres. Elgato propose également des effets sonores libres de droits à utiliser via le Stream Deck Store.

Le Stream Deck+ est disponible dès maintenant auprès d'Elgato au prix de 199,99 $, 209,99 £ ou 229,99 €.

Écrit par Adrian Willings.