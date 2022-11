Comment vérifier la fréquence de rafraîchissement de votre moniteur et l'ajuster

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous essayez de tirer le meilleur parti de votre PC de jeu, vous devez vous assurer que vous tirez également le meilleur parti de votre écran.

Si vous avez votre moniteur depuis un certain temps, il se peut que vous ne connaissiez pas exactement ses spécifications ou que vous vous demandiez quel est son taux de rafraîchissement ou comment le découvrir.

Peut-être n'êtes-vous même pas sûr de l'importance de la fréquence de rafraîchissement et vous contentez-vous de jouer avec les paramètres par défaut sans y penser. Nous sommes là pour vous aider avec toutes les informations dont vous avez besoin.

Qu'est-ce que la fréquence de rafraîchissement d'un écran ?

Au niveau de base, le taux de rafraîchissement est la vitesse à laquelle votre écran peut afficher une nouvelle image. Lorsque vous jouez, les images du jeu sont envoyées de votre PC (ou console) à votre écran. Lorsque la scène change, elle doit également changer sur l'écran.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Une fréquence de rafraîchissement plus élevée signifie que le moniteur est capable de changer rapidement et de montrer ce qui va suivre. C'est important lorsque vous jouez à des jeux modernes rapides, où tout ralentissement de votre système ou toute latence peut vous faire perdre une partie ou manquer un tir que vous auriez dû gagner.

Les moniteurs de base ont généralement une fréquence de rafraîchissement d'environ 60 Hz. Les moniteurs plus coûteux proposent des options de 120 Hz, 240 Hz ou même 360 Hz. Cependant, le simple fait d'acheter un de ces moniteurs ne signifie pas qu'il fonctionnera à ce taux de rafraîchissement en standard. Vous devez d'abord modifier certains paramètres dans Windows.

Pourquoi la fréquence de rafraîchissement est-elle importante ?

Vous savez probablement déjà qu'en matière de jeux, plus le nombre d'images par seconde est élevé, mieux c'est.

Si votre PC de jeu peut exécuter des jeux avec des FPS (images par seconde) élevés, vous aurez probablement une expérience plus fluide. Mais si vous jouez à un jeu à taux d'images par seconde élevé et que vous n'utilisez qu'un moniteur à faible taux de rafraîchissement, vous êtes perdant car vous créez un goulot d'étranglement.

Si vous avez dépensé beaucoup d'argent pour un PC haut de gamme avec une carte graphique moderne et décente qui produit des centaines d'images par seconde, mais que vous vous limitez à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, vous n'en ressentirez pas les avantages.

Comment vérifier la fréquence de rafraîchissement de votre écran ?

La bonne nouvelle, c'est qu'il est assez facile de vérifier la fréquence de rafraîchissement de votre écran.

Parfois, il y a des paramètres matériels sur votre écran auxquels vous devez accéder via les menus, mais la plupart du temps, vous pouvez trouver la fréquence de rafraîchissement directement dans Windows.

Tout d'abord, vous devez ouvrir les paramètres d'affichage de Windows :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre bureau et cliquez sur paramètres d'affichage.

Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez "paramètres d'affichage avancés".

Puis faites défiler vers le bas jusqu'à la fréquence de rafraîchissement

Cela affichera le taux de rafraîchissement sur lequel votre écran et votre ordinateur sont actuellement réglés. Il est généralement réglé par défaut sur 60 Hz, même si votre écran a techniquement un taux de rafraîchissement plus élevé.

Si vous voyez un menu déroulant, cliquez dessus et voyez s'il y a d'autres options pour le taux de rafraîchissement. Si votre moniteur est capable d'en faire plus, vous devriez pouvoir sélectionner un taux plus élevé ici aussi. Par exemple, vous pouvez choisir entre les options 120Hz ou 240Hz.

Il est important de noter que certains moniteurs nécessitent certains câbles pour fonctionner à la fréquence de rafraîchissement maximale. Selon les spécifications de votre écran, vous aurez besoin d'un câble DisplayPort ou HDMI pour obtenir les meilleurs résultats. Les câbles de spécifications supérieures, comme le HDMI 2.1 (par exemple), peuvent prendre en charge des fréquences de rafraîchissement plus élevées dans certains cas. Mais cela dépend de votre PC et des spécifications de votre écran.

Si vous ne parvenez pas à accéder aux paramètres d'affichage par la méthode ci-dessus, ne vous inquiétez pas car il existe d'autres options.

Vous pouvez accéder aux paramètres de taux de rafraîchissement via le panneau de configuration de Nvidia :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre bureau et cliquez sur le panneau de configuration Nvidia.

Sous "affichage", trouvez l'option "changer la résolution".

À partir de là, cliquez sur le menu déroulant du taux de rafraîchissement et sélectionnez le paramètre le plus élevé possible.

Notez que sous Windows 11, il se peut que vous deviez cliquer sur "Afficher plus d'options" afin de voir le panneau de configuration Nvidia dans le menu de la première étape.

Autre solution :

Appuyez sur la touche Windows + I de votre clavier pour lancer les paramètres.

Cliquez sur Paramètres d'affichage

Faites défiler jusqu'aux paramètres d'affichage avancés et cliquez dessus.

Essayez le menu déroulant pour "choisir un taux de rafraîchissement" et choisissez le taux le plus élevé.

Quel est votre taux de rafraîchissement actuel ?

Il existe un outil astucieux que vous pouvez utiliser pour vérifier votre taux de rafraîchissement actuel sans même cliquer sur les paramètres de Windows. Bien que cet outil ne vous montre évidemment que vos paramètres actuels, et non le paramètre maximum.

Écrit par Adrian Willings.