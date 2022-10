Rode a lancé une nouvelle division pour les jeux, ainsi que deux nouveaux micros et un logiciel de streaming.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Rode a annoncé une nouvelle sous-marque destinée aux streamers et aux créateurs de contenu. Rode X, comme on l'appelle, démarre avec deux nouveaux microphones et un puissant logiciel de mixage virtuel destiné aux streamers.

Rode X a été créé pour offrir des solutions audio de pointe qui répondent aux besoins uniques des streamers et des gamers.

L'une de ces solutions est le logiciel UNIFY, une solution de mixage virtuel conçue spécialement pour les streamers. Il s'agit d'une solution facile à utiliser qui offre les fonctionnalités de plusieurs applications en un seul logiciel.

UNIFY permet de mixer et d'acheminer jusqu'à quatre micros USB différents et divers autres appareils audio, ainsi que six sources audio virtuelles (audio de jeu, musique et sons de discussion Discord, par exemple) en un seul endroit. Cela signifie que les streamers peuvent ensuite produire différents mixages via leur logiciel de streaming, vers leurs amis sur Discord et vers leur propre casque de jeu. Cela permet une grande flexibilité et une expérience de streaming de haute qualité.

Rode affirme que UNIFY dispose également d'un traitement audio de qualité studio, d'effets vocaux et sonores, d'options d'enregistrement multipiste et bien plus encore. Il sera gratuit avec les produits Rode X ou disponible à l'achat avec un abonnement mensuel ou annuel pour être utilisé avec des périphériques non-Rode.

Pour les streamers, il devrait s'agir d'un outil extrêmement puissant pour une sensation de streaming de qualité supérieure et un contrôle total de toutes vos sources audio.

Microphones Rode X XDM-100 et XCM-50

Parallèlement au logiciel UNIFY, la société a également dévoilé deux microphones, le XDM-100 et le XCM-50.

Le XDM-100 est un microphone dynamique USB doté du préamplificateur Revolution à gain élevé et à très faible bruit de Rode et de capacités haute résolution 24 bits/48 kHz. Selon Rode, vous pouvez vous attendre à un son de diffusion riche avec une excellente clarté et une superbe réjection du bruit.

Le XCM-50, quant à lui, est un microphone USB à condensateur également optimisé pour les streamers, avec une présence vocale chaleureuse et des caractéristiques telles qu'une protection interne contre les pops et un support antichocs, pour un son optimal en streaming.

Combinez ces microphones avec UNIFY et vous pouvez débloquer le traitement du signal numérique avec le traitement audio avancé APHEX pour améliorer encore votre voix. Cela inclut des réglages avec un compresseur, un noise gate, des filtres passe-haut et divers effets Rode de haute qualité, notamment Aural Exciter et Big Bottom.

Les deux micros sont disponibles dès maintenant, le XCM-50 étant vendu au prix de 149 dollars américains et le XDM-100 au prix de 249 dollars.

Écrit par Adrian Willings.