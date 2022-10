De quel bloc d'alimentation avez-vous besoin pour votre PC de jeu ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous construisez votre propre PC de jeu, vous vous êtes peut-être demandé de quel type de bloc d'alimentation (PSU) vous aviez besoin.

En fonction du système que vous construisez et des composants que vous intégrez, il y a quelques complexités autour de choses comme la quantité d'énergie dont vous aurez besoin et même les câbles dont vous pourriez avoir besoin.

Nous sommes là pour vous aider en vous expliquant tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer. Il est important de bien faire les choses car le PSU est le cœur de votre machine et se tromper peut être catastrophique. Ne vous inquiétez pas, les choses vont vite devenir claires.

Quelle est la puissance dont vous avez besoin ?

L'un des problèmes les plus courants rencontrés lors de la construction d'un PC est de déterminer la quantité d'énergie dont on a besoin. Les blocs d'alimentation sont vendus en fonction du nombre de watts qu'ils peuvent fournir. Plus vous utilisez de composants, plus vous aurez besoin de puissance pour alimenter votre système.

Si vous utilisez des composants haut de gamme, comme les derniers processeurs et cartes graphiques, vous aurez probablement besoin d'encore plus de puissance qu'une machine à petit budget ou de milieu de gamme.

Vous pourriez donc penser qu'acheter le plus gros PSU est la meilleure solution, mais ce n'est pas toujours le cas, car c'est un gaspillage, tant en termes d'argent dépensé que de puissance utilisée. De plus, cela pourrait causer des problèmes avec le boîtier que vous avez choisi.

D'un autre côté, il peut aussi être tentant d'économiser de l'argent en achetant un bloc d'alimentation moins cher. Mais cela peut aussi poser problème, car une alimentation de mauvaise qualité peut potentiellement provoquer un court-circuit, une surtension ou simplement détruire tout votre PC.

Alors, comment savoir quel bloc d'alimentation acheter ?

Commencez par calculer la puissance en watts

La chose la plus simple à faire est de commencer par calculer la puissance en watts dont vous aurez besoin pour alimenter votre PC de manière appropriée. C'est en fait plus facile que vous ne le pensez.

Il existe un calculateur d'alimentation très pratique que vous pouvez utiliser pour déterminer la puissance dont vous avez besoin en fonction des composants que vous utilisez.

Pour utiliser cet outil, il vous suffit d'entrer tous les différents composants que vous allez inclure dans votre construction. Nous vous recommandons de le faire avant même de commencer à acheter des pièces afin de pouvoir déterminer vos besoins à l'avance. Si vous avez une liste de pièces à l'esprit, cet outil est idéal pour déterminer vos besoins.

Il est également utile pour s'assurer que vous n'achetez pas un PSU qui ne répondra pas aux besoins de votre système et ainsi éviter les problèmes qui pourraient se produire si vous achetez simplement en fonction du prix.

Parcourez l'outil et entrez tous les éléments dont vous avez besoin, puis voyez ce qu'il vous recommande.

Qu'en est-il de votre cas ?

Certains boîtiers nécessitent un autre type de bloc d'alimentation. Vous constaterez que les boîtiers à petit facteur de forme nécessitent souvent un bloc d'alimentation à petit facteur de forme.

Vous pourrez constater que les boîtiers Mini-ITX, Micro-ATX et même certains boîtiers ATX de type mid-tower nécessitent une alimentation plus petite. Il est important de vérifier les spécifications de votre boîtier avant de l'acheter ou le bloc d'alimentation dont vous aurez besoin pour alimenter votre ordinateur afin de vous assurer que les deux fonctionnent confortablement ensemble.

Certains boîtiers plus petits ont besoin d'une alimentation SFX, car elles sont plus petites et ne prennent pas autant de place, mais sont néanmoins capables de fournir suffisamment de puissance à votre système. Il faut cependant noter que vous ne pouvez pas souvent obtenir des blocs d'alimentation de haute puissance dans les petits boîtiers. N'espérez donc pas faire entrer un système de jeu haut de gamme dans un boîtier minuscule.

De même, les blocs d'alimentation de 1 000 watts et plus sont souvent plus grands et ne conviennent pas à tous les boîtiers. Même certains boîtiers mid-tower peuvent avoir du mal à contenir certaines des plus grosses alimentations. Il est donc important de vérifier les spécifications de votre boîtier préféré avant de vous engager à acheter les différentes pièces.

Exigences de la série Nvidia GeForce RTX 40

Le lancement des cartes graphiques RTX 40 de Nvidia s'accompagne d'une nouvelle série d'exigences en matière d'alimentation qui semblent complexes au premier abord.

La bonne nouvelle est que, pour la plupart, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous achetez les dernières cartes graphiques de Nvidia. Les anciennes alimentations fonctionneront toujours avec les GPU de la série RTX 40, à condition qu'elles aient une puissance suffisante pour respecter les recommandations.

Il y a cependant certaines choses à garder à l'esprit :

Le Nvidia GeForce RTX 4090 nécessite une puissance graphique totale (TGP) de 450 watts, ce qui signifie que vous avez besoin d'une alimentation d'au moins 850 watts (plus si vous avez beaucoup de composants).

La Nvidia GeForce RTX 4080 requiert une TGP de 320 watts, ce qui signifie que vous avez besoin d'une alimentation de 750 watts minimum.

En plus de consommer plus d'énergie, ces nouvelles cartes graphiques nécessitent également des connexions d'alimentation légèrement différentes à votre PSU.

Il y a un nouvel adaptateur inclus avec chaque nouveau GPU qui vous permettra de vous connecter à votre unité d'alimentation actuelle en utilisant les connecteurs PCIe à 8 broches existants.

La raison en est que Nvidia adopte le nouveau connecteur d'alimentation PCIe 5.0 (12VHPWR) sur ses GPU. À l'avenir, cela signifie que vous pourrez acheter une alimentation ATX 3.0. Celle-ci disposera d'une connexion PCIe Gen 5 dédiée, ce qui vous permettra d'obtenir un seul câble pour relier le bloc d'alimentation au GPU.

MSI est l'une des premières sociétés à dévoiler l'un de ces blocs d'alimentation conformes à la norme PCIe Gen 5, mais ils ne sont pas encore très répandus.

En attendant, l'adaptateur standard est un peu désordonné car il nécessite trois ou quatre câbles d'alimentation PCIe 8 broches à connecter du bloc d'alimentation à l'adaptateur, puis à la carte graphique.

Nvidia a publié un document explicatif à ce sujet, ainsi qu'un diagramme pratique :

Nvidia déclare également que :

"Les blocs d'alimentation ne fournissent généralement que jusqu'à 2 connecteurs PCIe à 8 broches par câble de sortie. Les RTX 4090 et RTX 4080 16GB nécessitent au moins 3 connecteurs PCIe à 8 broches ou un connecteur PCIe Gen 5 de 450W ou plus."

Câbles alternatifs

Si vous n'aimez pas le look des adaptateurs officiels de Nvidia, il existe quelques alternatives. Corsair a un câble d'alimentation 600W PCIe 5.0 12VHPWR Type-4 PSU qui peut être utilisé à la place. Il est conçu pour fonctionner avec tous les PSUs Corsair Type-4 et vous permet de vous connecter aux cartes graphiques Nvidia RTX 40-series d'une manière beaucoup plus soignée.

Si vous n'êtes pas sûr, Corsair a également un tableau de compatibilité afin que vous puissiez vérifier que les câbles et l'alimentation choisis fonctionnent bien ensemble.

