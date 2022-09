Découvrez le Corsair K100 Air, le clavier le plus fin de Corsair à ce jour.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Corsair a dévoilé son dernier clavier phare. Il s'agit d'un clavier ultra-mince de haute performance, conçu pour offrir une expérience de qualité supérieure, peu importe ce que vous faites.

Le Corsair K100 Air est un clavier de jeu mécanique qui a été aminci sans compromis. Toutes les caractéristiques habituelles sont présentes, notamment un élégant cadre en aluminium brossé, un éclairage RVB satisfaisant, etc. Mais le K100 Air se démarque des autres claviers Corsair par son esthétique minimaliste et son corps ultra-fin qui ne fait que 11 mm à son point le plus fin.

C'est certainement un grand changement par rapport au précédent modèle phare, le Corsair K100 RGB, qui a été lancé à la même époque de l'année en 2020. Ce clavier était doté de commutateurs de touches optiques-mécaniques OPX et de spécifications sérieuses, notamment l'hyper-polling et le balayage des touches à 4 000 Hz.

Aujourd'hui, l'accent est mis sur un design épuré et une expérience satisfaisante. Le K100 Air est un clavier sans fil haut de gamme qui offre à la fois une connexion sans fil ultra rapide de 2,4 GHz via Slipstream wireless et un Bluetooth à faible latence, ainsi qu'un mode filaire.

Corsair affirme qu'en mode filaire, vous pouvez tirer le meilleur parti de l'hyper-polling à 8 000 Hz, tandis qu'en mode sans fil, vous pouvez obtenir jusqu'à 200 heures d'autonomie avec le RGB désactivé ou 50 heures avec celui-ci activé.

Il n'y a pas de commutateurs optiques cette fois-ci. Au lieu de cela, Corsair a opté pour des interrupteurs mécaniques Cherry MX Ultra Low Profiles pour le K100 Air. Il s'agit d'interrupteurs tactiles qui promettent un retour satisfaisant et des frappes fiables. Un mélange parfait pour les jeux et la productivité.

Comme les autres produits phares de Corsair, le K100 Air est prêt à plaire dans d'autres domaines également. Vous pouvez le personnaliser avec jusqu'à 20 couches d'éclairage RVB, utiliser la mémoire embarquée pour stocker jusqu'à 50 profils de macros et tirer le meilleur parti des quatre touches macro dédiées.

Aucun prix n'a encore été communiqué, mais le Corsair K100 Air sera disponible à la vente à partir du 4 octobre. Rendez-vous sur le site officiel pour en savoir plus et vous inscrire aux mises à jour.

Écrit par Adrian Willings.