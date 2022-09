Comment choisir un interrupteur pour clavier mécanique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les claviers mécaniques sont des choses merveilleuses, surtout si, comme nous, vous passez une grande partie de votre journée à taper. Si vous venez d'un clavier d'ordinateur portable bidimensionnel, préparez-vous à être épaté, rien ne vaut la sensation tactile et le son d'un clavier de qualité.

La décision de passer à un clavier mécanique est facile à prendre, que vous soyez un joueur ou un romancier, il est toujours utile d'avoir un jeu de touches de qualité sur lequel vous pouvez taper. Cependant, une fois que vous avez décidé d'investir, il y a encore beaucoup de décisions à prendre.

Pour certaines personnes, les claviers mécaniques sont un énorme hobby qui s'accompagne d'un jargon ésotérique, de blagues internes et de cartes de crédit à fond. Pour le reste d'entre nous, il peut être intimidant de se lancer.

Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider à prendre l'une des décisions les plus importantes pour un débutant en clavier mécanique : le choix du commutateur.

En termes simples, appuyer sur une touche de votre clavier active un commutateur, qui envoie un signal à votre ordinateur pour qu'il sache ce que vous avez appuyé. Les différents types d'interrupteurs ont des sensations différentes, c'est pourquoi les claviers mécaniques sont souvent disponibles avec une variété d'options pour répondre aux goûts des différents utilisateurs.

Idéalement, vous voudrez essayer quelques commutateurs dans la vie réelle pour voir comment ils se sentent. Si vous avez la chance d'habiter près d'un magasin qui vend des périphériques de jeu, il se peut qu'il en ait en démonstration et que vous puissiez les essayer. Sinon, vous pouvez investir dans un testeur de commutateur, qui est essentiellement un clavier factice avec une variété de commutateurs que vous pouvez essayer.

Il existe trois principaux types de conception de commutateur que vous rencontrerez :

Linéaire : ces interrupteurs nécessitent généralement la même force d'appui tout au long de la descente et sont le type le plus courant que vous trouverez sur les claviers de jeu. Le commutateur se déclenche quelque part le long de la course de la touche, mais vous ne pouvez pas sentir où cela se produit. Il procure une sensation de douceur et de légèreté et est idéal pour un actionnement rapide, comme celui que vous recherchez pour les jeux sur PC.

Clicky : Un interrupteur clicky, sans surprise, émet un clic lorsqu'on le presse. Il y a une bosse distincte dans la course de la touche, suivie d'un clic qui vous permet de savoir exactement quand le clavier a enregistré votre frappe. Les commutateurs à déclic sont une situation que l'on aime ou que l'on déteste. Si vous travaillez dans un bureau, vous voudrez probablement les éviter car ils risquent de rendre vos collègues fous. Cependant, leur utilisation a quelque chose d'extrêmement satisfaisant et de proche de la machine à écrire.

Tactile : un commutateur tactile se situe quelque part entre le linéaire et le cliquable. Vous obtenez le même effet de choc qu'un interrupteur à cliquet, mais sans le clic. Ils sont souvent plus bruyants qu'un interrupteur linéaire, mais moins qu'un interrupteur à cliquet. Il s'agit de nos interrupteurs polyvalents préférés, mais c'est à chacun de décider s'il aime ou non cette sensation.

Les interrupteurs à clé sont le plus souvent désignés par la couleur de la tige de l'interrupteur, ce qui rend les choses encore plus confuses pour les nouveaux venus, mais une fois que vous avez compris, c'est assez facile à comprendre.

Le schéma de couleurs suit généralement les conventions de Cherry, puisque la marque est l'une des plus anciennes dans ce domaine. Voici les options les plus courantes que vous trouverez :

Les commutateurs rouges sont les commutateurs linéaires les plus courants, ils sont plutôt silencieux et extrêmement courants sur les claviers de jeu. Ils sont populaires pour leur réponse rapide et leur sensation de douceur. Sur les claviers Razer, ces commutateurs sont jaunes.

Les touches bleues sont les touches les plus courantes, offrant une sensation de machine à écrire forte et fière. C'est l'un des types de commutateur les plus excitants pour ceux qui viennent d'un clavier bon marché à dôme en caoutchouc, mais le bruit peut être un peu trop fort si vous travaillez avec d'autres personnes. La version Razer de ce type de commutateur est un commutateur vert.

Les commutateurs bruns sont une option tactile populaire, offrant une partie de la sensation du commutateur bleu, mais créant moins de bruit dans le processus. De nombreux dactylographes les considèrent comme un parfait compromis entre les boutons bleus et rouges. Razer appelle cela un commutateur orange.

Les commutateurs noirs sont linéaires et se comportent comme les rouges, mais ils nécessitent plus de force pour être actionnés. Si vous avez la main lourde, vous pouvez les apprécier, mais ils sont probablement les moins populaires des types de commutateurs courants.

Les commutateurs argentés sont souvent appelés "Speed Silver" et sont conçus pour offrir des temps de réponse rapides. Principalement destinés aux joueurs, les interrupteurs argentés sont une option linéaire non glissante avec un point d'activation plus élevé et une résistance moindre.

Voilà pour les types de commutateurs standard, mais le plaisir ne s'arrête pas là. Il existe toutes sortes d'interrupteurs exotiques pour ceux qui recherchent quelque chose d'un peu plus unique. Il existe trop de types d'interrupteurs pour que nous puissions tous les mentionner, mais nous vous présentons ci-dessous quelques-unes des options les plus populaires.

Les interrupteurs Topre ont une conception capacitive électrostatique unique qui se situe quelque part entre un interrupteur mécanique et un dôme en caoutchouc. Ce sont des interrupteurs typiquement tactiles, avec une bosse plus prononcée que celle d'un Cherry MX brown. Ces interrupteurs sont célèbres pour le son "thock" satisfaisant qu'ils produisent et se trouvent sur les claviers de RealForce, HHKB et, parfois, Cooler Master.

Les interrupteurs à ressort de bouclage ont été utilisés sur l'emblématique clavier IBM Modèle M, celui qui est responsable de la disposition que l'on retrouve sur la grande majorité des claviers que l'on trouve aujourd'hui. Les commutateurs à ressort de bouclage utilisent, sans surprise, un ressort qui se déforme lorsque la touche est enfoncée. Il crée un bruit incroyablement satisfaisant, mais prend beaucoup de temps pour enregistrer les frappes répétées, ce qui le rend inadapté aux jeux sérieux.

Les commutateurs optiques, quant à eux, sont axés sur les performances de jeu. Ils utilisent des capteurs optiques pour enregistrer la profondeur de la frappe, ce qui signifie que vous pouvez utiliser chaque touche comme une commande sensible à la pression, tout comme les gâchettes analogiques d'une manette de Xbox. Si vous avez toujours voulu utiliser votre clavier pour jouer à des jeux de course, ces commutateurs sont faits pour vous.

Malheureusement, c'est une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Chacun a des préférences différentes, tant au niveau du son que de la sensation du clavier. Par exemple, nous aimons jouer avec des touches brunes Cherry MX, alors que la plupart des gens vous conseilleraient des touches rouges ou argentées.

Les descriptions ci-dessus vous donneront une bonne idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre et vous aideront, nous l'espérons, à déterminer ce qui convient le mieux à vos besoins. Mais en fin de compte, tout est question de sensation et le seul moyen d'en juger est d'essayer par vous-même.

Écrit par Luke Baker.