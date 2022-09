SteelSeries propose désormais deux claviers Apex 9 dotés des commutateurs optiques les plus rapides du monde

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - SteelSeries s'est employé à améliorer sa gamme de claviers. Les derniers efforts de la société comprennent deux claviers Apex 9. Le SteelSeries Apex 9 TKL et l'Apex 9 Mini. Il s'agit de deux claviers compacts qui, selon SteelSeries, possèdent les commutateurs optiques les plus rapides au monde.

Ces claviers intègrent la nouvelle technologie OptiPoint de SteelSeries, dont les commutateurs sont non seulement rapides mais aussi remplaçables à chaud (ce qui est inhabituel pour un commutateur optique).

-

SteelSeries affirme que ces commutateurs s'activent 33 % plus rapidement que les autres commutateurs optiques et disposent d'un temps de réponse de 0,2 ms et d'options d'activation à deux points, comme le SteelSeries Apex Pro Mini.

Les deux claviers sont certainement attrayants et pas seulement en raison de leur facteur de forme, mais aussi en raison du point d'actionnement réglable.

squirrel_widget_12855311

Ces interrupteurs vous permettent de choisir entre un point d'actionnement de 1 mm et 1,5 mm, avec une force d'actionnement de 35 grammes. Cela signifie que vous pouvez passer d'un point d'actionnement plus long, plus confortable pour la frappe, à un point plus court pour le jeu.

C'est en partie pour cette raison que SteelSeries affirme avoir les commutateurs les plus rapides du marché. Les temps de réponse à faible latence signifient que vous ne devriez pas être laissé sur votre faim lorsque vous jouez.

La version tenkeyless (TKL) de l'Apex 9 est également dotée de commutateurs interchangeables, ce qui vous permet de les remplacer par des commutateurs linéaires, tactiles et cliquables. Les deux claviers sont également équipés de capuchons PBT double-shot et d'autres caractéristiques attrayantes.

Beaucoup de choses à aimer. L'Apex 9 TKL et l'Apex 9 Mini sont disponibles dès maintenant au prix de 139,99 $, 149,99 € (UE), 169,99 $ (AP) ou 134,99 £ pour le TKL ou 129,99 $, 139,99 € (UE), 149,99 $ (AP) ou 129,99 £.

Écrit par Adrian Willings.