L'excellent Roccat Kone XP est maintenant aussi disponible en format sans fil.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Au début de l'année 2022, Roccat a révélé la superbe Roccat Kone XP. A l'époque, nous pensions que si cette souris avait une version sans fil, elle serait parfaite.

Aujourd'hui, le temps est venu et Roccat a révélé la Roccat Kone XP Air. Une souris de jeu au look saisissant, dotée de sa propre station de charge rapide et d'une technologie 3D RGB accrocheuse.

Capteur optique Owl-Eye 19K DPI, accélération de 50g

Connectivité Stellar Wireless 2,4 GHz et Bluetooth

Fréquence d'interrogation de 1 000 Hz

Poids de 99 g

100 heures d'autonomie de batterie

Boutons de la souris optique Titan Switch

15 boutons programmables avec 29 fonctions possibles

Roccat a repris la déjà excellente Roccat Kone XP et l'a rendue encore meilleure. La plupart des mêmes caractéristiques sont présentes, y compris les commutateurs de souris optiques Titan Switch, la masse de boutons programmables et jusqu'à 19.000 DPI maximum.

Mais maintenant, la Roccat Kone XP Air dispose à la fois de la technologie Stellar Wireless 2,4 GHz et du Bluetooth à faible latence. Elle a également perdu un peu de poids, ce qui est un exploit impressionnant pour une souris sans fil, compte tenu de la technologie nécessaire pour envoyer un signal sans fil et maintenir l'autonomie de la batterie. Ainsi, la Kone XP Air ne pèse plus que 99 grammes au lieu des 104 grammes de la version filaire.

Avec la souris, les joueurs reçoivent également une station de charge RVB compatible AIMO. Cette station est dotée d'une capacité de charge rapide, ce qui signifie qu'elle peut vous offrir cinq heures de jeu supplémentaires dans les dix minutes suivant l'installation de la souris. Une fois pleine, la Kone XP Air promet également une autonomie de 100 heures. Rien à redire.

La Roccat Kone XP Air est disponible en pré-commande dès maintenant en noir ou en blanc au prix de 169,99 $, 149,99 £ ou 169,99 €.

Écrit par Adrian Willings.