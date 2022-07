Herman Miller s'est associé à G2 Esports

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Herman Miller a annoncé un partenariat avec G2 Esports pour non seulement fournir des équipements aux équipes, mais aussi travailler sur des designs plus axés sur les joueurs.

Le fabricant de meubles de luxe haut de gamme a conclu un partenariat exclusif avec l'une des marques d'esports les plus connues.

Herman Miller a déclaré qu'elle serait le partenaire officiel de G2 en matière de chaises, fournissant à tous les joueurs, créateurs et autres membres de l'organisation les chaises de jeu Herman Miller X Logitech G Embody, "les meilleures de leur catégorie". Mais elle fournira également des bureaux de jeu et des bras de moniteur.

En échange, Herman Miller fera appel aux joueurs de G2 pour l'aider à développer de futurs produits. En utilisant les connaissances des experts pour créer des produits encore meilleurs pour les joueurs à l'avenir. Il s'agit notamment de produire des conceptions axées sur les joueurs, mais aussi de travailler sur des aspects tels que la prévention des blessures.

Jon Campbell, directeur général de Herman Miller Gaming, a expliqué la logique de ce partenariat :

"Lorsque nous sommes entrés dans l'univers du jeu, nous nous sommes engagés à contribuer à la communauté par le biais de produits basés sur les besoins uniques de chaque joueur. Notre vision avec G2 est de continuer à découvrir des moyens de satisfaire et de soutenir les joueurs dans tous les aspects du jeu."

G2 Esports dispose d'un large éventail d'expériences avec des joueurs professionnels concourant dans toutes sortes de jeux, de League of Legends, à Fortnite, Rocket League et Valorant.

Carlos 'ocelote' Rodriguez, PDG de G2 Esports, s'est exprimé sur ce partenariat :

"Herman Miller est le joyau absolu du confort d'assise. G2 et Herman Miller sont la crème de la crème et je ne peux pas imaginer de meilleurs partenariats. Si vous me demandez de faire équipe avec mes marques idéales, Herman Miller figurerait littéralement dans le Top 10...".

Nous devrions certainement nous attendre à voir d'autres choses intéressantes de la part d'Herman Miller à l'avenir.

Écrit par Adrian Willings.