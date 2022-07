Corsair dévoile le clavier sans fil 60% hot-swappable K70 Pro Mini

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Corsair est sur le point de faire plaisir à de nombreux joueurs avec un petit clavier K70 qui est non seulement rempli de fonctionnalités mais qui possède également des commutateurs interchangeables à chaud.

Pour la première fois, Corsair lance un clavier qui donne aux utilisateurs la possibilité de changer les commutateurs et de modifier la sensation et la réponse du clavier sur un coup de tête. Le Corsair K70 Pro Mini Wireless est un minuscule clavier à 60 % de facteur de forme qui est peut-être petit en taille, mais certainement grand en promesses.

Ce clavier présente toutes les caractéristiques habituelles de Corsair, à savoir la technologie sans fil Slipstream de 2,4 GHz, le Bluetooth à faible latence, une autonomie de 200 heures (avec RGB désactivé), un éclairage RGB par touche avec 20 effets superposables et une mémoire intégrée pour 50 profils.

squirrel_widget_12853954

Il promet également des performances hyper rapides avec un taux d'interrogation de 8 000 Hz, un balayage des touches de 4 000 Hz et un changement de fréquence intelligent pour balayer et passer au canal sans fil le plus propre à la volée. Tout cela se traduit par un signal rapide (0,25 ms) et précis entre le clavier et votre PC de jeu. Vous ne pourrez donc pas reprocher à votre matériel vos échecs en jeu.

Le Corsair K70 Pro Mini Wireless est peut-être petit mais il possède de nombreuses fonctions supplémentaires dans sa couche secondaire. Cela signifie que vous pouvez faire toutes sortes de choses en appuyant sur un double bouton, notamment vérifier l'autonomie de la batterie, enregistrer des macros, activer le mode PlayStation, passer en Bluetooth, etc.

L'une des caractéristiques les plus attrayantes est la possibilité de changer les interrupteurs. En standard, il est livré avec un choix de deux interrupteurs :

Cherry MX RGB Red - force d'actionnement de 45 g, actionnement de 2 mm, course de 4 mm.

Cherry MX Speed Silver - force d'actionnement de 45 g, actionnement de 1,2 mm, course de 3,4 mm.

Il s'agit de commutateurs à trois broches que vous pouvez retirer à l'aide de l'extracteur de commutateur inclus et remplacer par les commutateurs de votre choix. C'est idéal si vous cherchez à mettre à niveau ou à remplacer des interrupteurs défectueux à l'avenir. Cependant, il convient de noter qu'il n'accepte que les interrupteurs à trois broches, et non à cinq broches, ce qui peut limiter vos options.

Le Corsair K70 Pro Mini Wireless est disponible dès maintenant au prix de 179,99 $ (US), 169,99 £ (UK) et 189,99 € (Europe).

Écrit par Adrian Willings.