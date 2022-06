SteelSeries a réduit son clavier Apex Pro, très apprécié des fans, à un format de 60%.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les claviers SteelSeries Apex sont les favoris des joueurs et des critiques. Aujourd'hui, la société a rendu l'Apex Pro plus petit, plus rapide et plus ajustable.

Les claviers SteelSeries Apex Pro Mini et Apex Pro Mini Wireless sont deux nouveaux claviers destinés à vous donner plus d'espace sur votre bureau, tout en conservant une grande puissance.

Ces claviers ont un facteur de forme de 60 %, ce qui signifie plus d'espace pour votre souris de jeu. Les commutateurs OmniPoint 2.0 sont nichés à l'intérieur. Ces commutateurs réglables et personnalisables qui ont fait l'attrait du clavier Apex Pro ont été améliorés pour offrir un temps de réponse 11 fois plus rapide et un actionnement 10 fois plus rapide que les commutateurs mécaniques classiques.

Les commutateurs de l'Apex Pro Mini fonctionnent désormais entre 0,2 mm et 3,8 mm avec 37 niveaux individuels d'activation par touche. Avec une activation de seulement 0,2 mm, SteelSeries annonce un temps de réponse de 0,54 ms pour les frappes les plus rapides au monde. Une affirmation audacieuse que SteelSeries étaye en révélant que le joueur professionnel FaZe Karrigan est devenu le premier joueur professionnel à remporter un tournoi majeur de CS:GO en utilisant un clavier sans fil (l'Apex Pro Mini Wireless) le 23 mai.

En plus de l'activation réglable, les claviers Apex Pro Mini offrent également des capacités de double action. Vous pouvez donc programmer deux actions différentes sur la même touche. Cela signifie que vous pouvez courir et marcher avec un seul bouton. Cette fonction est liée à l'activation, de sorte qu'un niveau d'appui sur la touche active la première action et qu'en appuyant davantage sur la touche, vous obtenez la deuxième action.

Le clavier est complété par des capsules en PBT double face, une garantie de 100 millions de frappes et bien plus encore. L'Apex Pro Mini Wireless est compatible avec Quantum 2.0 Wireless et Bluetooth. L'Apex Pro Mini standard dispose d'un câble USB-C détachable et son prix est plus abordable.

Le SteelSeries Apex Pro Mini Wireless sera vendu au détail au prix de 239,99 $ US, 279,99 € EU et 279,99 $ AP. Le prix de l'Apex Pro Mini est de 179,99 $ US, 219,99 € EU et 219,99 $ AP.

Écrit par Adrian Willings.