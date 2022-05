Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rode a révélé le Rodecaster Pro 2, qui, selon lui, est une "révolution" par rapport au Rodecaster Pro original. Il s'agit d'une console de production audio intégrée conçue pour les créateurs de contenu, les streamers, les podcasts, les musiciens et autres.

L'ensemble des fonctionnalités montre clairement qu'il s'agit d'un appareil qui chante et danse à volonté et qui peut être utilisé pour toutes sortes de choses. Il vous permet d'élever le niveau de qualité de votre production grâce à un ensemble bien pensé qui regorge de capacités et de promesses.

Comme vous pouvez le voir sur l'image, le Rodecaster Pro 2 offre neuf canaux différents, avec six faders matériels, trois faders virtuels et plusieurs entrées pour différents appareils, notamment des micros XLR, des guitares, des PC de jeu et bien d'autres encore. Vous pouvez acheminer toutes sortes de signaux audio dans le mixage, y compris des dispositifs Bluetooth, des connexions 3,5 mm, des smartphones et autres, puis contrôler l'audio de chaque source séparément.

Rode affirme avoir amélioré le Rodecaster Pro 2 de nombreuses façons, la plus importante étant un préamplificateur amélioré qui est de qualité industrielle et offre un signal propre avec plus de gain de préampli que le Rodecaster Pro original. Il fonctionne donc avec davantage de microphones, même ceux qui sont gourmands en gain comme le Shure SM7B.

Il est conçu pour être facile à utiliser, avec un assistant de configuration intelligent qui vous aide à obtenir un son de qualité dès la sortie de la boîte, mais aussi avec la possibilité de modifier toutes sortes de paramètres pour améliorer votre son. Il est doté d'un moteur audio quadricœur de 1,5 GHz, capable de traiter plusieurs éléments en même temps et de produire un bruit ultra faible pour améliorer la qualité du son.

Le Rodecaster Pro 2 fonctionne avec différents microphones et en a également préprogrammé plusieurs (par exemple Rode Podcaster, Procaster, NT1) afin que vous puissiez passer au micro que vous utilisez pour obtenir immédiatement un son de qualité. Il existe également divers traitements et effets préprogrammés qui peuvent être appliqués facilement. Comme vous pouvez vous y attendre, ces réglages avancés comprennent un compresseur, un dé-esseur, un noise gate, des filtres passe-haut, des réglages d'égaliseur, un excitateur, etc.

Pour affiner le son, il existe un traitement audio intégré par Aphex qui comprend des réglages pour l'excitateur auditif, le Big Bottom, le compresseur, le Noise Gate, le filtre passe-haut, l'égaliseur et de nombreux effets intégrés. Au niveau matériel, il y a des boutons spéciaux appelés smart pads qui peuvent être programmés pour toutes sortes de choses, y compris des pages d'effets sonores, des réglages de ducking, l'échantillonnage en direct de l'audio et bien plus encore.

L'une des caractéristiques qui nous a le plus frappés est l'option de back channelling, qui permet aux utilisateurs de se parler sans que cela n'apparaisse dans l'enregistrement ou le flux en direct, afin de gérer la production au fur et à mesure.

Parmi les autres points forts, citons la possibilité d'enregistrer directement sur une carte MicroSD ou SSD via USB, ainsi que l'enregistrement ou le streaming sur PC. Il existe également des "paramètres de spectacle" utiles pour les personnes qui créent différents types de contenu. Ainsi, si vous faites du streaming, des jeux, un podcast ou de la musique à partir du même appareil, mais que vous utilisez des paramètres différents pour chacun d'eux, vous pouvez définir des "paramètres d'exposition" différents pour chacun d'eux et passer de l'un à l'autre facilement.

Le Rodecaster Pro 2 semble être le rêve de tout créateur de contenu et un appareil incroyablement utile. Il est disponible en pré-commande dès maintenant sur le site de Rode, au prix de 699 dollars américains, et sera livré en juin.

Écrit par Adrian Willings.